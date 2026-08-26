Los juveniles de Peñarol que Diego Aguirre convocó para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Peñarol enfrenta esta noche a Montevideo City Torque por la primera fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay. El encuentro será en el Estadio Centenario a la hora 20.15.

Los aurinegros aún no dieron la convocatoria oficial para el partido de esta noche.

Pero es un hecho que el entrenador Diego Aguirre le dará descanso a todas las piezas titulares porque el domingo, a la hora 15.30 en el Campeón del Siglo, Peñarol enfrentará a Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Según pudo saber Referí, Aguirre pidió a varios jugadores que están en el radar de Tercera y que por esa razón no fueron tenidos en cuenta el lunes contra Albion.

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por Copa AUF Uruguay

El club para el que suena Nahitan Nández, quien fue llamado por Ignacio Ruglio para Peñarol y estuvo en la mira de Boca Juniors

Esos jugadores son Luciano González, delantero al que Aguirre hizo debutar en Primera en 2024 y los volantes Julio Daguer y Mateo Ureta.

También estarán los laterales Kevin Rodríguez e Ignacio Alegre, ambos con minutos en Primera, pero siendo Alegre el que actualmente está teniendo en cuenta Aguirre, como relevo en la posición de carrilero por derecha.

Germán Barbas y Brandon Álvarez, por molestias físicas, no estarán en la convocatoria, salvo un cambio de último momento.

También hay varios jugadores que son habitualmente suplentes y que esta noche tendrán la oportunidad de sumar minutos: el golero Sebastián Britos, el lateral Lucas Hernández, el volante central Tomás Olase, el volante interior Diego Laxalt y el centrodelantero Facundo Batista.