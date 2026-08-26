Felipe Kluver y Nicole Yarzón son finalistas mundiales en el single peso ligero de remo en Ámsterdam

Felipe Kluver , vigente campeón mundial del single peso ligero de remo, se clasificó este miércoles a la final del Mundial de Ámsterdam y sigue en carrera para defender su corona.

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Con un tiempo de 7.26.49 , Kluver terminó tercero en la segunda semifinal luego de despegarse de cuatro botes en los primeros 1.500 metros, detrás del alemán Fabio Kress.

Kluver bajó el ritmo en los últimos 500 metros sabiéndose clasificado ya que los tres primeros pasaban directo a la final A.

Ahí el ruso Mikita Karneyeu apretó el paso y lo pasó . Kluver arremetió en los metros finales pero no pudo alcanzarlo.

Felipe Kluver pisó fuerte en el Mundial de remo en Ámsterdam, ganó su serie y salió fuerte a defender su título

Uruguay presente en Ámsterdam en el Mundial de remo con cuatro embarcaciones que harán una puesta a punto para los Juegos Odesur

Kress ganó la regata con un tiempo de 7.24.32 mientras que Karneyeu lo secundó con 7.25.90.

El argentino Santino Menin fue cuarto con 7.27.46.

La final será este jueves a la hora 11.41 de Uruguay y se ve por la web oficial de World Rowing.

En la rama femenina, Nicole Yarzón fue segunda la segunda semifinal con un tiempo de 8.20.81.

Nicole Yarzón en el Mundial de Remo de Sevilla Foto: Comité Olímpico Uruguayo

Solo la superó la neerlandesa Femke Van de Vliet con 8.15.91.

La final será este jueves a la hora 12.00 de Uruguay.

El primer remero uruguayo en competir en la jornada fue Bruno Cetraro que disputó la primera serie del single peso abierto donde fue segundo con un tiempo de 7.22.07.

Bruno Cetraro a la final del Mundial de Shanghai 2025

Primero fue el ruso Yauheni Zalaty con 7.20.16. Ambos clasificaron directamente a cuartos de final.

Cetraro correrá su serie en dicha instancia el viernes a la hora 8.37. El single peso abierto es categoría olímpica, a diferencia del single peso ligero.