José Mourinho fue crítico con otros técnicos, incluyendo a los de la selección uruguaya, por la posición en la que colocaron a Federico Valverde; mirá el video

En la previa de un partido cargado de emotividad por lo que significará su retorno al Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar a Real Sociedad por LaLiga de España, el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, brindó una conferencia de prensa en la que dejó conceptos futbolísticos muy precisos. Entre varios temas tácticos, el entrenador portugués dedicó un tramo de su intervención a analizar la figura y el posicionamiento en el campo de juego del mediocampista uruguayo Federico Valverde .

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Al ser consultado sobre las múltiples facetas que puede cumplir el volante quien es capitán en el esquema madridista, el estratega portugués fue contundente respecto a la función donde considera que mejor se explota su potencial.

"A mí no me gusta, pero alguna vez ha pasado en el pasado que, por necesidad, los otros entrenadores, incluso con su selección en el Mundial 2026, lo han hecho jugar de lateral derecho, banda derecha, número 10... Lo han hecho jugar en posiciones que puede, pero para mí es un jugador del centro del campo", afirmó el José Mourinho sobre la posición en la que él cree que rinde más Federico Valverde.

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El DT remarcó que, si bien la polivalencia del uruguayo ha servido históricamente para resolver urgencias del equipo en distintos sectores del campo, su hábitat natural debe ser el eje del equipo.

"Después, depende del adversario y de con quién juegue; puede ser un jugador más posicional o más móvil", añadió el técnico luso, dejando en claro que la flexibilidad de Valverde debe aplicarse dentro del mediocampo y no desplazándolo hacia los costados o la defensa.

Sus palabras reavivan el debate sobre cuál es la ubicación idónea para exprimir la dinámica y la potencia del futbolista de la selección uruguaya en el fútbol de élite.