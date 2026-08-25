Quién es Gonzalo Gelini, la promesa de Boca Juniors, tasado en US$ 10 millones y que contrató Peñarol; mirá el video

Gonzalo Gelini, extremo zurdo de 19 años y una de las grandes promesas de las inferiores de Boca Juniors, dará un paso fundamental en su carrera al sumarse a Peñarol a préstamo por una temporada. El atacante llega a Montevideo en busca de los minutos y la continuidad que la alta competencia en el plantel xeneize le dificultaba tener.

Gelini hizo toda su formación en la cantera del club de La Ribera. Durante 2025 fue figura indiscutida de la Reserva dirigida por Mariano Herrón, participando en 20 encuentros, con cinco goles y seis asistencias en la campaña del título de la Copa Proyección Clausura.

Su crecimiento derivó en la firma de su primer contrato profesional hasta diciembre de 2030, respaldado por una cláusula de rescisión fijada en US$ 10 millones.

El ansiado debut en Primera división se produjo el 26 de enero de este año bajo el mando de Claudio Úbeda, en un cruce ante Estudiantes de La Plata donde ingresó y entregó una asistencia de gol.

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A lo largo del año disputó cinco encuentros oficiales con el primer equipo (dos como titular y una asistencia) y sumó minutos en la definición del Trofeo de Campeones ante Vélez. En paralelo, mantuvo su nivel en Reserva con siete tantos y un pase gol en 13 titularidades.

El interés de Peñarol se concretó con extrema rapidez. Tras el trabajo de seguimiento de los scouters de la institución junto a Marcelo Rodríguez, la directiva aurinegra y el entrenador Diego Aguirre aprobaron de inmediato su llegada. Las gestiones avanzaron con fluidez y la incorporación se cerró en apenas 48 horas.

El fichaje genera enorme expectativa en el carbonero, ya que la dirigencia busca replicar la exitosa fórmula aplicada con Leonel Jaime, delantero llegado desde River Plate en condiciones similares que hoy se destaca como una de las figuras del equipo y que vivió un día libre especial en Punta del Este.

Gelini aportará su desequilibrio en el uno contra uno y su velocidad por las bandas para potenciar el ataque aurinegro.