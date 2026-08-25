"La Cuarta Frontera": tres países de América Latina buscan dar vida a una nueva ruta trinacional

El Salvador , Guatemala y Honduras avanzan en la creación de la Ruta Trinacional de Turismo "Cuarta Frontera" , un proyecto que busca conectar destinos de los tres países y fortalecer la actividad turística en el territorio compartido del Trifinio .

La propuesta, presentada durante la I Reunión Ordinaria de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 2026, realizada en Tela , apunta a facilitar los recorridos entre fronteras, integrar atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos y generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades de la zona.

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El vicepresidente de El Salvador , Félix Ulloa , indicó que la iniciativa representa una oportunidad para avanzar en una visión de desarrollo regional. "Su ejecución requerirá importantes recursos, capacidad de diálogo y una estrecha coordinación entre los diferentes actores", destacó el funcionario.

¿Cómo será la "Cuarta Frontera", la ruta que busca conectar El Salvador, Guatemala y Honduras?

La ruta busca que los visitantes puedan recorrer distintos puntos del Trifinio dentro de un mismo circuito, con opciones vinculadas al turismo rural, cultural, ecológico, de aventura y religioso. El objetivo es ampliar el tiempo de permanencia y distribuir la actividad económica entre diferentes localidades.

En Guatemala, por ejemplo, el proyecto contempla un tramo de 47,2 kilómetros entre Olopa y Esquipulas, en el departamento de Chiquimula. De acuerdo con el Diario de Centro América, 5,95 kilómetros corresponden a Olopa y 41,25 kilómetros a Esquipulas. La iniciativa beneficiaría de manera directa a 5502 habitantes y de forma indirecta a otros 58.813.

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La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, impulsa la iniciativa dentro de la agenda del Plan Trifinio, que también busca fortalecer el turismo y generar nuevas cadenas productivas en las comunidades fronterizas. El proyecto conecta además con un corredor que integra Esquipulas y Copán Ruinas, en Honduras, dos destinos que forman parte del desarrollo turístico de la zona.

La propuesta se encuentra en etapa de estudios. Durante la reunión de la CTPT fueron presentados los avances del estudio de factibilidad, cuyos resultados permitirán establecer las condiciones técnicas necesarias para continuar con la estructuración de la ruta.

El secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, vinculó el proyecto con el Portafolio de Inversiones que se desarrolla junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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La reunión en Tela contó con la participación de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala; y Diana Baleska, designada presidencial de Honduras, además de representantes nacionales del Plan Trifinio, alcaldes, vicecancilleres y equipos técnicos de los tres países.