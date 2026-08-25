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Operativo policial en Cerro Norte contra bandas criminales: la Policía hizo 20 allanamientos, incautó armas y detuvo a cuatro personas

Los operativos apuntaron a las bandas de Los Suárez y Los Colorados, que llevan un enfrentamiento de años en el barrio por el mercado de droga

25 de agosto de 2026 13:07 hs
Cerro Norte, imagen de archivo.&nbsp;

Cerro Norte, imagen de archivo. 

Joaquín Ormando

La Policía llevó adelante este martes 25 de agosto un operativo en Cerro Norte que buscó "desarticular grupos delictivos y prevenir nuevos episodios de violencia armada en la zona", en particular vinculados a los grupos criminales conocidos como Los Suárez y Los Colorados, que operan en la zona, informó Subrayado.

En un comunicado, la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que, en total, se hicieron 20 allanamientos de forma simultánea.

Como resultado, se incautaron "armas de fuego reales y réplicas" que se presume fueron usadas para "cometer diversos hechos delictivos que se vienen investigando". También se incautaron municiones y dinero.

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Durante el operativo se detuvo a cuatro personas. Según informó Subrayado, se trata de integrantes de las dos bandas antes mencionadas.

El enfrentamiento entre ambos grupos se remonta a años atrás y llevó incluso a que el Ministerio del Interior resolviera intervenir el barrio en más de una ocasión.

La banda de Los Colorados es más nueva en el barrio que la de Los Suárez, a quienes les disputa el mercado de droga. Los Suárez son familiares del conocido narco Betito Suárez.

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