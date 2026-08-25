La Policía llevó adelante este martes 25 de agosto un operativo en Cerro Norte que buscó "desarticular grupos delictivos y prevenir nuevos episodios de violencia armada en la zona", en particular vinculados a los grupos criminales conocidos como Los Suárez y Los Colorados, que operan en la zona, informó Subrayado.
Operativo policial en Cerro Norte contra bandas criminales: la Policía hizo 20 allanamientos, incautó armas y detuvo a cuatro personas
Los operativos apuntaron a las bandas de Los Suárez y Los Colorados, que llevan un enfrentamiento de años en el barrio por el mercado de droga