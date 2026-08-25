Operativo policial en Cerro Norte contra bandas criminales: la Policía hizo 20 allanamientos, incautó armas y detuvo a cuatro personas

La Policía llevó adelante este martes 25 de agosto un operativo en Cerro Norte que buscó "desarticular grupos delictivos y prevenir nuevos episodios de violencia armada en la zona ", en particular vinculados a los grupos criminales conocidos como Los Suárez y Los Colorados , que operan en la zona, informó Subrayado.

En un comunicado, la Jefatura de Policía de Montevideo señaló que, en total, se hicieron 20 allanamientos de forma simultánea .

Como resultado, se incautaron " armas de fuego reales y réplicas " que se presume fueron usadas para " cometer diversos hechos delictivos que se vienen investigando ". También se incautaron municiones y dinero .

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Durante el operativo se detuvo a cuatro personas . Según informó Subrayado, se trata de integrantes de las dos bandas antes mencionadas.

El enfrentamiento entre ambos grupos se remonta a años atrás y llevó incluso a que el Ministerio del Interior resolviera intervenir el barrio en más de una ocasión.

La banda de Los Colorados es más nueva en el barrio que la de Los Suárez, a quienes les disputa el mercado de droga. Los Suárez son familiares del conocido narco Betito Suárez.