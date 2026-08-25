Temporal de Santa Rosa en Uruguay: cuándo llega y qué zonas afectará

El tradicional temporal de Santa Rosa ya tiene fecha estimada para golpear a Uruguay. Tras un inicio de semana marcado por temperaturas frías, los principales meteorólogos del país coinciden en que la inestabilidad climática comenzará a manifestarse con lluvias copiosas, tormentas intensas y la probabilidad de granizo en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con las previsiones del meteorólogo José Serra, el fenómeno meteorológico comenzará a ingresar a Uruguay el jueves 27 de agosto. El especialista detalló en una nota con Montevideo Portal que las condiciones más adversas y complejas se registrarán entre el jueves y el viernes 28 de agosto.

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A pesar de la severidad del temporal, Serra señaló que las temperaturas no experimentarán un desplome extremo de inmediato. De hecho, se mantendrán relativamente altas para la época invernal, con máximas que podrían alcanzar los 17 °C y mínimas que rondarán los 7 °C.

Qué dice Nubel Cisneros: del frío polar a las tormentas

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros coincidió en que el cambio de tiempo se consolidará hacia el cierre de la semana. En su informe para Subrayado, Cisneros explicó que las primeras jornadas de la semana se presentarán sumamente frías, pero que el panorama cambiará drásticamente a partir del miércoles con un marcado ascenso de la temperatura.

Este incremento térmico actuará como el combustible necesario para el desarrollo del temporal. El experto advirtió que a partir del jueves 27 de agosto es muy probable la presencia de un temporal bastante importante que afectará a gran parte del país.

Las temperaturas previstas por Cisneros para los días clave muestran esta transición:

Martes 25: Una jornada muy fría. En el sur la máxima será de 15 °C y la mínima de 4 °C, mientras que en el área metropolitana se registrarán máximas de 14 °C y mínimas de 6 °C.

Miércoles 26: Comienza el ascenso de temperatura. El sur registrará una máxima de 19 °C y una mínima de 14 °C, y la zona metropolitana alcanzará los 17 °C de máxima.

Jueves 27: Día del ingreso de la inestabilidad. En el sur se prevé una máxima de 18 °C y una mínima de 10 °C, mientras que en el norte la máxima llegará a los 22 °C.

El impacto de El Niño

La llegada de este evento genera especial atención debido a que, según análisis previos de los expertos, el fenómeno de El Niño podría potenciar la inestabilidad atmosférica durante la segunda mitad del año. Esto incrementa las posibilidades de que se registren tormentas puntualmente fuertes en un lapso que abarca desde finales de agosto hasta los primeros días de septiembre.

Por qué la tormenta se llama Santa Rosa

El temporal de Santa Rosa debe su nombre a una célebre tradición religiosa y popular que data del año 1615 en Perú. Según la leyenda, los rezos de Isabel Flores de Oliva (luego canonizada como Santa Rosa de Lima) desencadenaron una descomunal tormenta que impidió el desembarco de piratas holandeses que planeaban atacar la ciudad de Lima. Desde entonces, cada fin de agosto, la región del Río de la Plata asocia los episodios de mal tiempo con la protección de la santa.