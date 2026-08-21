Masa de aire polar avanza sobre Uruguay: Metsul prevé "pozos fríos" e Inumet anuncia bajas sensaciones térmicas

Una masa de aire frío de origen polar comenzó a ingresar este viernes al sur de Brasil y provocará una sucesión de jornadas con temperaturas muy bajas, heladas y registros de hasta -5 °C en algunas zonas, según advirtió Metsul Meteorología .

El período más frío se extenderá entre este sábado 22 y las primeras horas del martes 25 de agosto , con especial incidencia en Río Grande del Sur y Santa Catarina. Entre las zonas donde Metsul prevé temperaturas bajo cero aparece la frontera con Uruguay .

La irrupción de aire frío se produce luego del pasaje de un sistema de baja presión que provocó un aumento del viento en el sur de Brasil y Uruguay. Ahora, detrás de ese sistema, avanzará una masa de aire más fría y seca que determinará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

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Según Metsul, se esperan días mayormente soleados, noches y mañanas muy frías y tardes con temperaturas entre frescas y templadas .

Inumet prevé frío y fuertes vientos este viernes en Uruguay

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes una jornada fría, con bajas sensaciones térmicas y fuertes vientos, antes de un fin de semana en el que el aire frío seguirá instalado en la región.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima prevista es de 6 °C y la máxima de apenas 10 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso y bajas sensaciones térmicas, con vientos del suroeste y sur de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet pronostica cielo algo nuboso y nuboso. Persistirán las bajas sensaciones térmicas y los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, aunque irán amainando.

En el este del país se esperan las condiciones más adversas durante la mañana, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones, bajas sensaciones térmicas y rachas de entre 50 y 60 km/h, que ocasionalmente podrán ser superiores en las zonas costeras.

En el oeste, en tanto, las temperaturas se ubicarán entre 6 °C y 12 °C, también con bajas sensaciones térmicas y rachas de viento de hasta 50 km/h durante la mañana.

Temperaturas bajo cero y heladas en la frontera con Uruguay

La gran mayoría de las ciudades de Río Grande del Sur tendrán durante los próximos días temperaturas mínimas de entre 0 °C y 5 °C, aunque en algunas regiones los registros caerán por debajo de cero.

Metsul señaló que las temperaturas negativas serán más probables en el sur de Río Grande del Sur, Campanha, la frontera con Uruguay, Planalto Médio, Serra, Campos de Cima da Serra y Alto Uruguay.

El frío será todavía más intenso en algunos puntos elevados y zonas bajas de los valles. De acuerdo con las simulaciones numéricas manejadas por el servicio meteorológico brasileño, en sectores de la Serra do Sudeste y Campos de Cima da Serra las temperaturas podrían descender hasta valores de entre -3 °C y -5 °C a comienzos de la próxima semana.

Registros similares, de hasta -5 °C, también podrían producirse en la meseta sur del estado de Santa Catarina.

Metsul explicó que, con cielo despejado, aire seco y poco viento, durante la noche el aire más frío y denso tiende a acumularse en las zonas bajas, generando lo que los meteorólogos denominan "pozos fríos", donde pueden registrarse temperaturas considerablemente inferiores a las de áreas cercanas.

Estas condiciones favorecerán además la formación de heladas durante varias mañanas consecutivas.

¿Hasta cuándo seguirá el frío?

El núcleo de aire frío tendrá su mayor incidencia desde este sábado y hasta el martes. En Porto Alegre, por ejemplo, Metsul prevé que las mínimas se ubiquen entre 6 °C y 8 °C entre el domingo y el martes.

Sin embargo, en el sur de la ciudad y en distintos puntos de su región metropolitana los termómetros podrían bajar hasta entre 2 °C y 4 °C, con posibilidad de heladas débiles.

Durante las tardes también se mantendrán temperaturas bajas, principalmente en las regiones de mayor altitud de Santa Catarina y Río Grande del Sur.

La masa de aire polar avanzará además hacia otras zonas del centro-oeste y sudeste de Brasil, aunque Metsul indicó que allí el descenso térmico será considerablemente menor que en el extremo sur.

El fenómeno tiene especial relevancia para Uruguay por la proximidad de las áreas donde se esperan los registros más bajos: una de las regiones brasileñas en las que Metsul pronostica temperaturas bajo cero es precisamente la franja fronteriza con territorio uruguayo.