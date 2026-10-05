Armada rescató a un tripulante con posible ACV frente a Piriápolis: en menos de una hora estaba en el hospital

La Armada Nacional realizó este lunes un operativo de rescate y evacuación aeromédica de un tripulante que sufrió una emergencia a bordo de un buque ubicado a unas 30 millas náuticas al sur de Piriápolis .

El hombre, ciudadano chino de 39 años , presentó un cuadro compatible con un accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba a bordo del Jia Xing , un buque de bandera de Tanzania que desarrolla actividades de pesca en alta mar.

Ante la emergencia, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar de la Armada puso en marcha un operativo con unidades de la Aviación Naval.

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Para realizar la evacuación fueron desplegados un helicóptero de rescate AB 412, con un equipo médico a bordo , y una aeronave de patrulla marítima B-200.

El tripulante recibió asistencia primaria del equipo médico aeronaval durante el operativo y fue trasladado hasta el helipuerto del Sanatorio Mautone, en Maldonado.

Según informó la Armada, el hombre fue entregado estabilizado al personal de la puerta de emergencia del sanatorio.

El operativo permitió que, en menos de una hora, el paciente estuviera en el hospital, un aspecto especialmente relevante ante la sospecha de un ACV, una emergencia en la que el tiempo transcurrido hasta recibir atención médica resulta determinante.