La Armada Nacional desplegó un operativo de búsqueda por agua, tierra y aire para dar con el paradero de un adolescente de 13 años que desapareció este martes en aguas del río Uruguay, en la zona del Ayuí, departamento de Salto.

Las tareas están a cargo del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar y de la Prefectura del Puerto de Salto, luego de que el episodio fuera reportado en la tarde de este martes 17 de noviembre mediante un llamado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con la información primaria difundida por la Armada, el adolescente se encontraba bañándose junto a otros tres jóvenes en las inmediaciones de la caseta de guardavidas del Ayuí.

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En determinado momento, el menor se alejó del grupo y desapareció de la superficie en las aguas del río Uruguay, lo que motivó el pedido inmediato de auxilio a las autoridades.

El despliegue por agua, tierra y aire

Tras recibir la alerta, efectivos de la Prefectura del Puerto de Salto acudieron al lugar con embarcaciones y patrullas terrestres para iniciar el rastrillaje en la zona donde fue visto por última vez.

Para reforzar el operativo que continúa en desarrollo, la Aviación Naval dispuso el envío de una aeronave de patrulla marítima Beechcraft B200 para colaborar con la búsqueda desde el aire.