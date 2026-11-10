Padre de adolescente de 15 años bajo amparo del INAU se encadenó para reclamar su internación en una clínica

El padre de una adolescente de 15 años que está bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ( INAU ) se encadenó este lunes en la esquina de Ciudadela y 25 de Mayo, en Ciudad Vieja, para reclamar que su hija sea internada en un centro de tratamiento por su consumo problemático de pasta base .

El hombre denunció que la adolescente, que se encuentra bajo el cuidado del organismo por disposición judicial, abandona frecuentemente el hogar donde está alojada para consumir drogas y que los funcionarios no impiden sus salidas.

"Mi hija sale cuando quiere . Le dan para un boleto. Dice que va a estudiar, no son capaces de llamar y confirmar. Mi hija ayer estuvo drogada en mi barrio, yo soy de Villa Española ", relató el padre en declaraciones a Telemundo (Canal 12).

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La adolescente está bajo el amparo del INAU desde hace cuatro meses , luego de que el Juzgado Especializado de Familia de 5° Turno dispusiera su ingreso al organismo por sus problemas de consumo y al considerar que el entorno familiar no era adecuado para abordar su situación.

Según reconstruye el consignado medio, inicialmente estuvo alojada en el hogar Magnolia, ubicado sobre la calle Agraciada, y posteriormente fue trasladada al hogar Matices. Sin embargo, de acuerdo a lo denunciado por su familia, continúa escapándose de las instalaciones.

"Nosotros pusimos toda la confianza en el Estado y lo que pedimos es que la internen en una clínica donde ella no se pueda escapar", expresó el hombre.

La denuncia del padre por posibles situaciones de explotación sexual

El padre también denunció posibles situaciones de explotación sexual que involucrarían a otras adolescentes que abandonan los hogares del INAU junto a su hija.

"Nosotros detectamos que hay prostitución porque la vio la madre, como la amiga se subía en un auto, de un auto que pasaba de casualidad y ella estaba esperando a alguien que la pare. ¿Ta? La vio la mamá", afirmó.

Según informó Telemundo, los familiares de la adolescente entregaron videos en los que se la observa en la zona de Villa Española junto a otras menores. El informativo decidió no difundir las imágenes para preservar la identidad de la joven.

El hombre cuestionó que su hija pueda salir del hogar y regresar después de consumir drogas sin que, según su denuncia, se adopten medidas para impedir que la situación se repita.

"Mi hija se sale a drogar y permiten que salga a drogarse, llegue toda drogada y no hacen nada. Y yo soy un ciudadano uruguayo que aporto al Estado y parte de lo que aporto va al INAU, donde no están cumpliendo con los derechos de mi hija, están haciendo negligencia", sostuvo.

El padre aseguró que solicitó la internación de su hija en un centro del que no pudiera salir por su propia voluntad, pero que recibió una respuesta negativa. "¿Sabes lo que me dijeron? Que para internarla ella tiene que tener un delito", relató. Y cerró su reclamo con una pregunta: "¿Qué quieren crear delincuentes?"

El reclamo se produce después de que en octubre cuatro personas fueran imputadas y enviadas a prisión preventiva en el marco de una investigación por una red de trata y explotación sexual de menores vinculada al hogar Magnolia del INAU, donde anteriormente estuvo alojada la adolescente.

La investigación detectó situaciones de explotación sexual que involucraban a adolescentes bajo el cuidado del organismo.