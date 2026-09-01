Militar circulaba a contramano, provocó un siniestro fatal en Las Piedras y quedó registrado en video: tres menores de INAU viajaban en el auto

Un militar de 40 años que circulaba a contramano en un auto provocó un siniestro de tránsito fatal en Las Piedras , en el que murió una mujer de 60 años que conducía una moto. El hombre se negó a realizarse la prueba de espirometría y quedó detenido por disposición de Fiscalía, confirmaron fuentes del Ejército Nacional a El Observador.

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El hecho, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), ocurrió en la intersección de las calles Doctor Pouey y Colman , según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Por causas que se intentan establecer, el automóvil conducido por el hombre circulaba en sentido contrario cuando embistió la moto en la que viajaba la mujer. Personal médico que llegó al lugar constató el fallecimiento de la motociclista en la escena .

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Antes del choque fatal, otro motociclista, un hombre de 58 años, debió realizar una maniobra para esquivar al auto. Como consecuencia, cayó al pavimento y sufrió traumatismos leves . El conductor del automóvil, en tanto, resultó ileso y se negó a realizarse la prueba de espirometría .

Fuentes del Ejército Nacional señalaron que "indudablemente el comportamiento de un individuo gira en su órbita personal", motivo por el cual "la institución no tiene ninguna injerencia".

"Por lo que me manifestaron sus superiores no registraba ningún antecedente negativo en el cumplimiento de sus funciones", agregaron.

Tres menores de INAU viajaban en el auto

En el vehículo conducido por el militar viajaban además tres menores de edad pertenecientes a un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se encontraban en una salida no autorizada, según informó Subrayado.

Desde el INAU indicaron al mismo medio que se había activado el protocolo de búsqueda por las menores.

También viajaba en el vehículo otro adulto, que huyó del lugar luego del siniestro.

La Fiscalía Letrada de Las Piedras de 3° Turno dispuso que el conductor del automóvil quedara detenido y fuera trasladado a la sede fiscal.

Además, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la toma de declaraciones a testigos y el peritaje de las luces y los frenos de los vehículos involucrados.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 21 de Las Piedras y personal de Policía Científica.