Fenómeno de El Niño se empezará a sentir en setiembre, según meteorólogos: pronostican importantes lluvias

A horas de iniciar el noveno mes del año, meteorólogos pronosticaron que ya en setiembre se empezarán a sentir algunas consecuencias del fenómeno de El Niño , incluyendo lluvias importantes .

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el citado fenómeno empezará "a interactuar sobre nuestro país" en el mes de inicio de la primavera. " Ya está en la región , hemos visto algunas consecuencias con muchas lluvias en distintas partes del Cono Sur", agregó Cisneros en diálogo con El Observador.

Si bien "las tendencias son que las temperaturas comiencen a ascender rápidamente" , detalló que "todavía en nuestro territorio queda algún ingreso de noche o madrugada fría", como también "alguna helada remanente".

"Cuando comiencen a ascender las temperaturas van a venir asociadas a lo que es mayor presencia de humedad, eso va a comenzar a generar lluvias importantes en todo el territorio asociados a eventos severos de tormenta", agregó el especialista.

"A partir de este mes que se inicia vamos a tener la presencia ya de el fenómeno de El Niño en nuestra región, con presencia ya de lluvias y eventos severos", aseguró Cisneros sobre setiembre. A su vez recordó que también para este mes está previsto el inicio de la primavera, que será "el martes 22 a las 21:05".

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain afirmó que para setiembre se esperan "lluvias por encima de lo normal", según el pronóstico climático elaborado por el North American Model Ensemble (NMME). Las precipitaciones serían en "toda la frontera de Uruguay con Brasil, desde Artigas al norte de Rocha".

"Esta condición más probable es producto de la influencia de El Niño en nuestra región, que se irá acentuando hasta fin de año", añadió Bidegain. En cuanto al resto del Uruguay, el especialista espera "lluvias normales", es decir "dentro de lo esperado climáticamente hablando".

Pronóstico de temperatura para setiembre 2026 Foto: pronostico climático elaborado por el North American Model Ensemble (NMME)

"Según NMME las temperaturas medias sobre Uruguay estarán casi normales excepto en el sureste (costa atlántica), donde pueden situarse por debajo de lo normal", según el meteorólogo. En este último caso en específico, está "la influencia de las temperaturas del Océano Atlántico por debajo de lo normal".

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ya había advertido que el fenómeno de El Niño continuará desarrollándose durante el trimestre agosto-setiembre-octubre y había pronosticado precipitaciones por encima de lo normal para buena parte del territorio entre octubre y diciembre.

Para agosto, setiembre y octubre, Inumet prevé precipitaciones por encima de lo normal en el noreste, con una probabilidad de 50%, mientras que para el resto del país no identifica ningún "sesgo" en la climatología.

En cuanto a la temperatura, para este trimestre se prevén dos escenarios térmicos en el país. En el noroeste, existe un 40% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal. En el resto del territorio, no se esperan desviaciones significativas.