Lionel Messi anunció que se retira de la selección argentina, una decisión que "duele en el alma"; mirá su mensaje

El astro Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina, casi un mes y medio después de haber perdido la final del Mundial de 2026 ante España.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió el crack de 39 años en Instagram.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", agregó el rosarino.

En su carta, Messi reconoció que sus palabras las escribió el pasado 21 de julio , dos días después de la final perdida ante España en el Mundial 2026, y que la muerte de su padre hizo más clara su decisión. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", agregó.

Lionel Messi ayudó a Argentina a llegar a la final del Mundial de 2026 en julio.

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Lionel Messi volvió a jugar tras el duelo por la muerte de su padre y el Inter Miami quedó eliminado

"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)", agregó el campeón del mundo en Qatar 2022.

Messi también agradeció a sus seres más cercanos y a quienes lo acompañaron en la selección. "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!", escribió.

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La decisión de Lionel Messi

El fin de la carrera internacional del crack de 39 años tiene lugar tres semanas más tarde de la muerte de Jorge Messi, padre, representante y pieza angular en la carrera del ahora excapitán de la Albiceleste.

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de defender a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, así como la Finalissima de 2022.

Tuvo un comienzo turbulento para conquistar a sus compatriotas y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona.

Con Messi, Argentina ganó el Mundial 2022 durante un "tembladeral socio-político-económico" en el país y generó "felicidad compensatoria", dice Alabarces. AFP via Getty Images

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor selección albiceleste de la historia.

El anuncio de su retiro internacional era esperable, pues el futbolista ya había dicho que la Copa del Mundo de Norteamérica, en la que fue una de las grandes figuras, sería su sexta y última.

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante dijo que evaluaba anticipar su retiro del fútbol a pesar de que tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028.

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