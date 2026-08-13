Lionel Messi volvió a jugar tras el duelo por la muerte de su padre y el Inter Miami quedó eliminado

El Inter Miami quedó fuera este miércoles de la Leagues Cup 2026 al perder 3-2 ante el mexicano León en su último partido de la fase de grupos, en el que Lionel Messi ingresó desde el banco de suplentes y recibió una enorme ovación en su regreso tras el funeral de su padre .

El capitán del Inter Miami, que voló la noche del martes desde Argentina , ingresó como suplente en el inicio de la segunda mitad, cuando su equipo ganaba 1-0 y mantenía opciones de clasificar.

Con doblete del colombiano Daniel Arcila, León remontó hasta lograr un triunfo que lo convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de este torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana.

Con nueve puntos, la Fiera tomó la cabeza del grupo de la Liga MX y aseguró una de las cuatro plazas del sector para las eliminatorias.

La polémica jugada en la que Montevideo City Torque reclamó penal ante Tigre por un codazo: mira el video

Tigre 0-1 Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana: el equipo de Méndez consiguió un triunfazo en la ida

Posteriormente, Toluca siguió sus pasos con un triunfo en su estadio por 3-1 ante el FC Dallas, uno de los eliminados del miércoles.

El Inter Miami, que estaba obligado a ganar y esperar otros resultados, se quedó con tres unidades y sin opciones de meterse entre los cuatro mejores de la llave de la MLS, que este miércoles registró sus dos primeros clasificados, Columbus Crew y Real Salt Lake.

Lionel Messi AFP

Además de Messi, el torneo perdió a otra de sus grandes figuras, el francés Antoine Griezmann, con la eliminación del Orlando City tras un empate 2-2 frente a Atlético San Luis.

En el caso de Las Garzas, es la primera ocasión en que son apeadas en la primera fase desde la ampliación de este torneo en 2023.

Ese año, conquistaron el título de la mano de Messi, que acababa de aterrizar en la franquicia floridana, y en 2025 perdieron en la final ante Seattle Sounders.

Esta temporada, el Inter Miami ha dejado escapar ya dos trofeos, tras su eliminación a inicios de año en la Copa de Campeones de la Concacaf, y ahora se centrará en revalidar el título de la MLS.

"Nos duele estar afuera de esta competición porque es hermosa y hay muchos chicos que la ganaron o perdieron la final", lamentó su entrenador, Guillermo Hoyos.

Casemiro se refirió a Lionel Messi: "Es un ejemplo para todos" -

Con pocas opciones de avanzar a cuartos, el público del Nu Stadium se centró el miércoles en arropar a Messi en este difícil periodo para el capitán.

Unas horas antes, el astro argentino publicó una emotiva carta de despedida a Jorge Messi, su padre y representante, en la que afirmó tener "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más".

La Pulga, sin embargo, no perdió tiempo en ponerse a disposición de Hoyos para intentar recomponer el rumbo después de la derrota del sábado ante Monterrey.

AFP

"Es increíble lo que hizo para estar hoy con nosotros", le reconoció el mediocampista brasileño Casemiro, último en llegar al club copropiedad de David Beckham.

"Es un ejemplo para todos nosotros porque seguro que está pasando una etapa muy mala pero tiene un compromiso increíble con los jugadores y el club. Yo no lo habia visto en mi vida y tenemos que darle las gracias", dijo el exjugador de Real Madrid y Manchester United.

La noche comenzó de cara para los locales cuando el joven estadounidense Daniel Pinter abrió el marcador en el minuto 42.

Hoyos dio ingreso tras el descanso a Messi para ampliar la ventaja pero fue León, que hasta entonces se había dedicado a defender, el que igualó con el primer tanto de Arcila en un fulminante contragolpe en el 50'.

El italiano Yannick Bright adelantó de nuevo al Inter en el 54' pero el mexicano Juan Pablo Domínguez (61') y de nuevo Arcila (83') culminaron la voltereta mexicana.

León y Toluca, primeros clasificados de la Leagues Cup

La jornada del miércoles, penúltima de la fase de grupos, registró a los primeros clasificados para las rondas de eliminación directa que culminarán con la final del 6 de septiembre.

León, con su triunfo ante Miami, tiene boleto asegurado con nueve puntos y estará acompañado por Toluca, con seis.

Los Diablos Rojos, que dirige el argentino Antonio Mohamed, vencieron 3-1 al FC Dallas con tantos de Alexis Vega, de penalti, el uruguayo Federico Viñas y Érick Gutiérrez.

También con seis unidades se encuentran América y Cruz Azul, que tienen un juego por disputar, así como Monterrey y Juárez, que ya jugaron sus tres partidos y mantienen opciones de avanzar.

Los Rayados de Monterrey vencieron este miércoles 2-1 a Nashville con una remontada culminada con goles de Orbelín Pineda en el minuto 52 y del belga Hugo Cuypers en el 90+2'.

Columbus Crew y Real Salt Lake, líderes del grupo de la MLS con ocho y siete puntos, aseguraron su presencia en cuartos gracias a los resultados del miércoles.

Los Angeles FC ocupa la tercera plaza también con siete unidades después de su empate 1-1 del miércoles ante Querétaro, al que superó 5-3 en penales.

El equipo del surcoreano Son Heung-min puede ser adelantado el jueves por otros equipos como el Austin y el Chicago Fire de Robert Lewandowski, que tienen seis puntos.

FUENTE: AFP