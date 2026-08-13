Federico Viñas anotó un nuevo gol para el Toluca de México por la Leagues Cup, en la victoria 3-1 ante el Dallas FC: mirá el nuevo tanto del uruguayo

El delantero uruguayo Federico Viñas anotó un nuevo gol para el Toluca de México en la victoria 3-1 ante el Dallas FC por la fase de grupos de la Leagues Cup, torneo que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS.

Toluca abrió la cuenta a los 8 minutos gracias a un penal que le realizaron a Viñas , y que Alexis Vega transformó en gol. Un minuto después, sin embargo, Peter Musa anotó el empate luego de desviar de forma fortuita un remate de Kaick y dejar tirado en el suelo al golero Luis García.

Cuando parecía que el partido se iba en empate al entretiempo, en los descuentos un centro raso que el brasileño Helinho lanzó desde el costado derecho terminó en los pies de Viñas , que se lanzó en el centro del área para empujar la pelota y poner el 2-1.

Es el segundo gol en cuatro partidos del delantero de la selección uruguaya con la camiseta de los diablos rojos, junto con el que anotó en su debut ante el Seattle Sounders , también por la Leagues Cup.

Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

Federico Viñas debutó con gol en el Toluca de México: mirá el tanto del delantero de la selección uruguaya contra el Seattle Sounders por la Leagues Cup

Antes de encontrar su mejor forma en el comienzo de 2026 –con ocho goles en 18 partidos–, durante el 2025 el atacante solo había anotado dos goles en el Real Oviedo de España, uno por la Segunda división antes de obtener el ascenso y otro en LaLiga durante la primera parte de esa competencia, por lo que con estos dos tantos Viñas ya igualó ese registro.

A los 50 minutos Erick Gutiérrez puso un golazo de afuera del área para duplicar la ventaja del Toluca, que tuvo en su defensa a los uruguayos Bruno Méndez y Federico Pereira. Los dos completaron los 90 minutos.

En Dallas fue titular Joaquín Valiente, el mediapunta ex Defensor Sporting que disputó 71 minutos del encuentro.

Con esta victoria, el Toluca se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup. Se juegan tres fechas de todos contra todos entre 18 clubes de la Liga MX y 18 de la MLS, y los cuatro equipos de cada liga que obtengan más puntos pasan a la siguiente ronda.

Toluca alcanzó las 6 unidades con dos victorias y una derrota, y aún con partidos pendientes sabe que nadie lo puede sacar de los primeros cuatro lugares. Dallas, en tanto, tiene los mismos puntos pero quedó eliminado ya que tiene menor diferencia de gol que varios equipos de la MLS con su puntaje.