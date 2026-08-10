¿Quiénes son los sub 20 que entrenan con Diego Forlán? El DT de la selección uruguaya dijo que tiene definidores con gran futuro

El flamante entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán , fue presentado este lunes como nuevo director técnico de la sub 20 e interino de la mayor, y uno de los temas que habló fue sobre la falta de goleadores de la celeste.

En primer término, fue consultado sobre la posibilidad de que Luis Suárez retorne a la selección, algo a lo que Forlán abrió las puertas.

Luego le preguntaron por la falta de gol del equipo, por el bajón que experimentó Darwin Núñez en los últimos tiempos.

Forlán dijo que es algo que no le preocupa: "Tenemos muchos jugadores que hacen goles. En México lo vimos este fin de semana . (Rodrigo) Zalazar hizo un gol y dio una asistencia, aunque es volante. No es algo que me preocuparía mucho el gol en la selección".

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Luego dijo que en la selección sub 20 que ya empezó a dirigir hay "uno o dos" jugadores que le llamaron mucho la atención por su capacidad de definición".

"No te voy a dar nombres, pero en la 20 hay jugadores que están o que estoy siguiendo que tienen gol. Hay uno o dos puntualmente que cuando hacemos definición tienen facilidad para pegarle a la pelota, hacer goles o forzar a los goleros a hacer atajadas", dijo Forlán.

Desde que el Balón de Oro de Sudáfrica 2010 dirige a la sub 20 realizó dos convocatorias. ¿Quiénes son esos jugadores?

Jugador Puesto Equipo Lucas Quimbo Golero Juventud Felipe Ortiz Golero Deportivo Maldonado Paulo Da Costa Golero Peñarol Ian Colina Golero River Plate Benjamín García Zaguero Montevideo City Torque Mateo Caballero Zaguero Defensor Sporting Rodrigo Álvez Zaguero Peñarol Román Clematte Zaguero Nacional Nicolás Pérez Zaguero Montevideo City Torque Damián García Zaguero Danubio Luciano Rodríguez Zaguero Nacional Diego Abella Lateral izquierdo Defensor Sporting Yuri Oyarzo Lateral izquierdo/Volante Racing Mateo Soria Volante Nacional Germán Barbas Volante Peñarol Alexander Velázquez Volante Danubio Facundo Carámbula Volante Rentistas Kevin Suárez Volante Defensor Sporting Lautaro Ultra Volante Oriental Tomás Shaw Volante Montevideo City Torque Ezequiel Amaro Volante Montevideo City Torque Ramiro Lecchini Extremo Montevideo City Torque Pablo Cardozo Extremo Danubio Alan Torterolo Extremo Defensor Sporting Facundo Martínez Extremo Montevideo City Torque Lautaro Navarro Centrodelantero Defensor Sporting Thiago Fernández Centrodelantero Racing

Forlán se refirió a jugadores de esta primera lista de 26 jugadores porque fue con los que trabajó del lunes al miércoles de la semana pasada.

Torterolo y Navarro ya tienen mucho roce en la Primera de Defensor Sporting. Lecchini protagoniza una buena temporada en City Torque. Oyarzo es una de las revelaciones de la temporada pero juega en una posición más retrasada, como lateral, carrilero o volante externo.

Tras esta lista inicial, se realizó una nueva convocatoria, de 30 futbolistas, para entrenar desde este lunes hasta el jueves en el Complejo Celeste.

Ahí se sumó Luciano González, volante que ya tiene minutos en Primera en Nacional, Facundo Aristegui, volante interior izquierdo de muy buen rendimiento en Boston River el domingo contra Nacional, Facundo Balatti, lateral derecho de Danubio, Valentino Wurth, lateral derecho de Montevideo City Torque, el defensor Nahuel Pérez de Nacional, el extremo de Peñarol Estevan Pereyra, y el volante también de Peñarol, Julio Daguer, que está en el radar de Primera desde el año pasado.

Los que estuvieron en la primera convocatoria y salieron para la segunda fueron Ramiro Lecchini Montevideo City Torque, Nicolás Pérez de Montevideo City Torque y Damián García de Danubio. City Torque juega este miércoles por Copa Sudamericana contra Tigre a la hora 19.00 en Buenos Aires.