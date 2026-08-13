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Paro general del Sunca este jueves: a qué hora comienza en Montevideo, Canelones y el resto del país

El Sunca convocó a un paro general para este jueves 13 de agosto y a una asamblea en Montevideo para analizar un preacuerdo alcanzado en la negociación de los Consejos de Salarios

13 de agosto de 2026 8:17 hs
Actividad del SUNCA en el Teatro de Verano / ARCHIVO

Actividad del SUNCA en el Teatro de Verano / ARCHIVO

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

La medida comenzará a las 8:00 en San José y a las 9:00 en Montevideo y Canelones, según informó el sindicato en un comunicado. En el resto de los departamentos, el paro será de 24 horas.

El Sunca convocó además a una Asamblea General Extraordinaria para las 10:00 en la plaza Mártires de Chicago – 1º de Mayo, en Montevideo.

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El objetivo de la instancia será poner a consideración de los trabajadores el preacuerdo alcanzado en la 11ª ronda de los Consejos de Salarios.

El sindicato explicó que resolvió la paralización de actividades para garantizar la participación de los trabajadores en la asamblea.

Cómo será el paro según las diferentes ramas

El Sunca señaló que las ramas de Hormigón, Cerámica y Extractiva adecuarán la medida a cada departamento.

En tanto, la rama de Peaje y Radares paralizará sus actividades durante 24 horas, desde el comienzo del primer turno de este jueves 13 hasta el inicio del primer turno del viernes 14.

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