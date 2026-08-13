El tremendo esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera y la explicación de Mourinho de por qué fue suplente en Real Madrid ante Deportivo

El uruguayo Federico Valverde, capitán de Real Madrid, tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantar el Trofeo Teresa Herrera que este miércoles los merengues ganaron al superar a Deportivo de La Coruña.
El esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera
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¿Cuánto pesa el trofeo Teresa Herrera?
Tras el partido y luego de comenzar como suplente, Valverde recibió el gran trofeo y tuvo que ser acompañado por el golero ucraniano Andriy Lunin para poder levantarlo y llevarlo a donde estaba el resto del equipo.
El trofeo Teresa Herrera, que es una réplica en plata y oro de la Torre de Hércules, emblemática construcción de La Coruña, tiene un peso de 40 kilos.
Por su altura y su amplia base, necesita de al menos dos futbolistas para transportarlo.
Mourinho y por qué fue suplente Valverde
El portugués José Mourinho destacó la “seriedad” con la que jugó su equipo frente al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera, en un partido que él aprovechó para realizar muchas pruebas.
“Ha sido un partido serio contra un equipo que vuelve a la Liga. Este trofeo tiene mucha tradición para ellos y han dado todo. Nos han obligado a jugar serio, ha sido un partido complicado. Pero obviamente yo tengo que hacer mis cambios porque tengo que dar oportunidad a todos”, comentó a Real Madrid TV.
Real Madrid campeón de la Teresa Herrera
Foto: @realmadrid
En este sentido, dijo que su idea era “no dar demasiados minutos” a los mismos jugadores, por eso en el descanso ya introdujo tres cambios" (entraron Trent, Mario Rivas y Espí).
“Hoy quería dar 45 minutos a Valverde y otros 45 a Arda Güler. No es que este partido esté para ganarlo, que sí está para ganarlo, pero más para trabajar, dar minutos y hacer pruebas”, subrayó.
Mourinho considera que su equipo está “progresando en todo”, algo que les ayudará a seguir creciendo porque la exigencia irá “aumentando” a medida que se acerca el inicio liguero.
“Una cosa que me gusta es que, en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, más que de jugadores de estructura y funciones, el equipo ha jugado para un resultado. Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido”, apuntó.
“Y cuando lo matas ganas -continuó-, ganas igual 1-0 como ganamos hoy. Una cosa positiva es que el equipo crece. Están cinco trabajando en Valdebebas que no han estado aquí y ya sabéis quienes son”.
Con base en EFE