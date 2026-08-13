El tremendo esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera y la explicación de Mourinho de por qué fue suplente en Real Madrid ante Deportivo

El uruguayo Federico Valverde , capitán de Real Madrid, tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantar el Trofeo Teresa Herrera que este miércoles los merengues ganaron al superar a Deportivo de La Coruña.

Como informó Referí, los blancos se quedaron con el tradicional duelo de pretemporada que organiza el equipo gallego al imponerse por 1-0 en su visita a Riazor.

Tras el partido y luego de comenzar como suplente, Valverde recibió el gran trofeo y tuvo que ser acompañado por el golero ucraniano Andriy Lunin para poder levantarlo y llevarlo a donde estaba el resto del equipo.

El trofeo Teresa Herrera, que es una réplica en plata y oro de la Torre de Hércules, emblemática construcción de La Coruña, tiene un peso de 40 kilos.

Federico Valverde ganó la Copa Teresa Herrera con Real Madrid e igualó una marca de Fernando Morena con Peñarol

Mirá lo que dice la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde en Real Madrid y la asistencia del uruguayo para el segundo gol

Por su altura y su amplia base, necesita de al menos dos futbolistas para transportarlo.

Mourinho y por qué fue suplente Valverde

El portugués José Mourinho destacó la “seriedad” con la que jugó su equipo frente al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera, en un partido que él aprovechó para realizar muchas pruebas.

“Ha sido un partido serio contra un equipo que vuelve a la Liga. Este trofeo tiene mucha tradición para ellos y han dado todo. Nos han obligado a jugar serio, ha sido un partido complicado. Pero obviamente yo tengo que hacer mis cambios porque tengo que dar oportunidad a todos”, comentó a Real Madrid TV.

Real Madrid campeón de la Teresa Herrera Foto: @realmadrid

En este sentido, dijo que su idea era “no dar demasiados minutos” a los mismos jugadores, por eso en el descanso ya introdujo tres cambios" (entraron Trent, Mario Rivas y Espí).

“Hoy quería dar 45 minutos a Valverde y otros 45 a Arda Güler. No es que este partido esté para ganarlo, que sí está para ganarlo, pero más para trabajar, dar minutos y hacer pruebas”, subrayó.

Mourinho considera que su equipo está “progresando en todo”, algo que les ayudará a seguir creciendo porque la exigencia irá “aumentando” a medida que se acerca el inicio liguero.

“Una cosa que me gusta es que, en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, más que de jugadores de estructura y funciones, el equipo ha jugado para un resultado. Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido”, apuntó.

“Y cuando lo matas ganas -continuó-, ganas igual 1-0 como ganamos hoy. Una cosa positiva es que el equipo crece. Están cinco trabajando en Valdebebas que no han estado aquí y ya sabéis quienes son”.

Con base en EFE