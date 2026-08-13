Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen el día libre y cómo se paga si trabajan

Este jueves 13 de agosto es feriado no laborable pago para un grupo específico de trabajadores en Uruguay , que tendrá así un día libre antes del próximo feriado general del calendario, previsto para el martes 25.

Se trata de los funcionarios del Tribunal de Cuentas , que este jueves celebran el Día del Funcionario del Tribunal de Cuentas.

El feriado fue establecido por la Ley Nº 20.342 , promulgada en setiembre de 2024, por lo que se trata de uno de los feriados no laborables de creación más reciente en Uruguay.

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La norma determinó que el 13 de agosto de cada año sea feriado no laborable pago para todos aquellos que desempeñan funciones en y para el Tribunal de Cuentas .

Por lo tanto, no se trata de un feriado general y el beneficio alcanza exclusivamente a los trabajadores comprendidos por esa disposición.

¿Cómo se paga si se trabaja este jueves 13 de agosto?

Al tratarse de un feriado no laborable pago, los funcionarios comprendidos por la ley que no concurran a trabajar percibirán igualmente su remuneración.

En caso de que deban trabajar durante la jornada, tienen derecho a cobrar doble, de acuerdo con lo establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 12.590.

Según explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los trabajadores mensuales que cumplen tareas durante un feriado pago cobran el sueldo correspondiente al mes más un día adicional. Para calcular ese monto se divide el salario mensual entre 30.

Es el mismo régimen que se aplica en los feriados no laborables pagos generales del 1º de enero, 1º de mayo, 25 de Agosto y 25 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Uruguay?

El próximo feriado general será el martes 25 de agosto, cuando Uruguay conmemora la Declaratoria de la Independencia.

El 25 de Agosto es uno de los cinco feriados no laborables pagos de alcance general que tiene Uruguay y, a diferencia del feriado de este jueves, comprende a los trabajadores de todo el país.

La fecha recuerda lo ocurrido el 25 de agosto de 1825, cuando la Sala de Representantes de la Provincia Oriental aprobó las denominadas Leyes Fundamentales, entre ellas la Ley de Independencia.