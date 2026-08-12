La polémica jugada en la que Montevideo City Torque reclamó penal ante Tigre por un codazo: mira el video

Montevideo City Torque obtuvo un triunfazo en su visita a Argentina y se impuso por 1-0 ante Tigre, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Franco Pizzichillo en un partido que contó con una jugada polémica que el equipo uruguayo reclamó penal, que no fue sancionado.

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Luego de un primer tiempo planchado y sin emociones, el equipo de Marcelo Méndez se puso en ventaja en el amanecer del segundo tiempo, luego de que Ezequiel Busquets controló una pelota en el segundo palo tras un centro y asistió a Pizzichillo que remató de frente al arco y venció al golero Felipe Zenobio.

La jugada en la que Montevideo City Torque reclamó penal No obstante, cuando el juego se disputaba en el centro del campo y no había llegadas claras en el primer tiempo, a los 38 minutos llegó una ocasión polémica que todo Torque reclamó penal.

Pizzichillo festejando el gol de Montevideo City Torque ante Tigre EFE Luego de una pelota que quedó flotando en el área de Tigre, el delantero Salomón Rodríguez fue a buscarla junto con el defensor y capitán Joaquín Laso que, en su intento fallido de cabecear, impactó muy fuerte con su codo en la cabeza del futbolista de Torque.