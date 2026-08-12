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La polémica jugada en la que Montevideo City Torque reclamó penal ante Tigre por un codazo: mira el video

Montevideo City Torque reclamó un penal en el primer tiempo en el triunfo 1-0 ante Tigre de visitante por la Copa Sudamericana

12 de agosto de 2026 21:42 hs
ESPN

Montevideo City Torque obtuvo un triunfazo en su visita a Argentina y se impuso por 1-0 ante Tigre, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con gol de Franco Pizzichillo en un partido que contó con una jugada polémica que el equipo uruguayo reclamó penal, que no fue sancionado.

Luego de un primer tiempo planchado y sin emociones, el equipo de Marcelo Méndez se puso en ventaja en el amanecer del segundo tiempo, luego de que Ezequiel Busquets controló una pelota en el segundo palo tras un centro y asistió a Pizzichillo que remató de frente al arco y venció al golero Felipe Zenobio.

La jugada en la que Montevideo City Torque reclamó penal

No obstante, cuando el juego se disputaba en el centro del campo y no había llegadas claras en el primer tiempo, a los 38 minutos llegó una ocasión polémica que todo Torque reclamó penal.

Pizzichillo festejando el gol de Montevideo City Torque ante Tigre

Pizzichillo festejando el gol de Montevideo City Torque ante Tigre

Luego de una pelota que quedó flotando en el área de Tigre, el delantero Salomón Rodríguez fue a buscarla junto con el defensor y capitán Joaquín Laso que, en su intento fallido de cabecear, impactó muy fuerte con su codo en la cabeza del futbolista de Torque.

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El contacto es claro, Rodríguez estuvo tendido en el césped unos minutos, pero ni el árbitro brasileño Ramon Abatti Abel ni la terna del VAR consideraron infracción, por lo que el colegiado no fue a revisar la acción y el juego siguió.

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