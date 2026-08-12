Abogados penalistas denuncian intentos de estafa a través de WhatsApp utilizando sus identidades para pedir dinero

Los abogados penalistas Jorge Barrera e Ignacio Durán presentaron, cada uno por su cuenta, una denuncia ante Delitos Informáticos al constatar que sus identidades están siendo utilizadas por delincuentes para cometer estafas , según confirmaron ambos a El Observador.

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En el caso de Barrera, por ejemplo, un usuario de redes sociales advirtió que había recibido una comunicación a través de WhatsApp desde un número telefónico con la foto de perfil del abogado penalista. En la comunicación, le aseguraban a la persona que un familiar había tenido un accidente de tránsito y atropellado a una mujer embarazada, por lo que solicitaban dinero para realizar gestiones legales .

Con la identidad de Durán sucedió algo similar. El abogado contó a El Observador que en uno de los casos una persona llegó a concretar un giro de dinero.

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También se detectaron intentos de estafa con la imagen del penalista Juan Fagúndez, pero en su caso todavía no presentó una denuncia .

El Ministerio del Interior cuenta con el programa "Verificá", disponible a través del número de WhatsApp (098 111 911) y el correo electrónico ([email protected]) para consultar por este tipo de comunicaciones que reciben usuarios.

Allí las personas pueden consultar y verificar la "veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales".

El objetivo es prevenir la "difusión de noticias falsas, detectar posibles estafas y analizar contenidos de dudosa procedencia".