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Abogados penalistas denuncian intentos de estafa a través de WhatsApp utilizando sus identidades para pedir dinero

En el intento de estafa detectado las personas reciben comunicaciones por WhatsApp advirtiendo que un familiar tuvo un accidente y pidiendo dinero para realizar gestiones

12 de agosto de 2026 21:32 hs
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

AFP

Los abogados penalistas Jorge Barrera e Ignacio Durán presentaron, cada uno por su cuenta, una denuncia ante Delitos Informáticos al constatar que sus identidades están siendo utilizadas por delincuentes para cometer estafas, según confirmaron ambos a El Observador.

En el caso de Barrera, por ejemplo, un usuario de redes sociales advirtió que había recibido una comunicación a través de WhatsApp desde un número telefónico con la foto de perfil del abogado penalista. En la comunicación, le aseguraban a la persona que un familiar había tenido un accidente de tránsito y atropellado a una mujer embarazada, por lo que solicitaban dinero para realizar gestiones legales.

Con la identidad de Durán sucedió algo similar. El abogado contó a El Observador que en uno de los casos una persona llegó a concretar un giro de dinero.

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También se detectaron intentos de estafa con la imagen del penalista Juan Fagúndez, pero en su caso todavía no presentó una denuncia.

El Ministerio del Interior cuenta con el programa "Verificá", disponible a través del número de WhatsApp (098 111 911) y el correo electrónico ([email protected]) para consultar por este tipo de comunicaciones que reciben usuarios.

Allí las personas pueden consultar y verificar la "veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales".

El objetivo es prevenir la "difusión de noticias falsas, detectar posibles estafas y analizar contenidos de dudosa procedencia".

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