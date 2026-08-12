Jorge Díaz reconoció que en Uruguay "hace largo rato" hay "sicariato" y que la tecnología para interceptar comunicaciones está "obsoleta"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , reconoció en una entrevista con Todo un tema de El Observador streaming que hace "largo rato" que llegó el "sicariato" a Uruguay —bajo el rótulo ajuste de cuentas— y sostuvo que la tecnología para interceptar comunicaciones ante hechos delictivos "ha quedado obsoleta".

Díaz recoró que años atrás había asegurado en un evento público que en Uruguay no existía sicariato porque no se había juntado "la oferta con la demanda" y que la única barrera que las separaba era "cultural".

" Esa barrera cultural claramente hace largo rato que se cayó . En Uruguay hay sicariato, mal llamado ajuste de cuentas. Es claramente causarle daño a otra persona, una lesión o la muerte, a cambio de dinero o a cambio de una promesa remuneratoria; eso es sicariato", afirmó Díaz.

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El jerarca de Presidencia también se refirió a las recientes amenazas que recibieron el ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche , por parte del delincuente Erwin "Coco" Parentini , preso en una cárcel de máxima seguridad.

"Lo primero que hacemos es tomarlo muy en serio y analizar si la persona tiene la capacidad operativa como para concretar esa amenaza. Se hace un análisis de inteligencia, compartiendo información entre las diferentes autoridades del Estado, se adopta el dispositivo de seguridad y se analiza la viabilidad operativa de la organización", sostuvo al respecto.

"No estamos dispuestos a que estas personas, que han liderado organizaciones criminales, puedan seguir desarrollando su actividad a través de un teléfono o de algún sistema desde la cárcel", aseveró.

En las últimas horas las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio respaldaron a ambos jerarcas ante las amenazas recibidas.

Díaz, en tanto, reconoció que la tecnología con la que cuentan las autoridades para combatir el crimen, en particular para la "interceptación de comunicaciones" ha "quedado obsoleta".

"Hay algunas herramientas que el Uruguay no tiene y que debería tener. Hay herramientas tecnológicas que permiten la interceptación de dispositivos electrónicos", señaló el prosecretario y aseguró que un ejemplo es poder acceder a llamadas mediante WhatsApp, algo que la versión actual de El Guardián con la que cuenta Uruguay no permite.

"Necesitamos disponer de mayores herramientas tecnológicas que nos permitan obtener más información, porque la información es el arma letal contra este tipo de organizaciones. Es lo que te permite saber cómo funciona, qué problemas tiene, cuáles son sus rutas, sus bienes, sus relaciones, quién le lava la plata, etcétera", argumentó.

Las demandas de la población

Respecto a la marcha del gobierno de Yamandú Orsi, Díaz sostuvo que la administración se pasó un año "tratando de ordenar la casa" y que durante ese lapso se cometió el "error" de no salir "a explicar a la población" qué era lo que estaban haciendo.

"Nos está faltando gestión política, los gobernantes tenemos que recorrer el país y escuchar", reconoció.

Y sostuvo que es necesario "entender" que hay "problemas y demandas que no esperan".

"Vos tenés un dato, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Cuando vos decís bajamos un punto la desocupación, tenemos un nivel de empleo histórico, el más alto de toda la historia. Aumentamos el 2,3% del salario real... Son todas noticias buenas, fantástico. Ahora, yo te digo, el 2,3% de 25 mil pesos es la nada misma", ejemplificó y llamó a "apretar el acelerador", como hizo el presidente en el último Consejo de Ministros.