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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 13 de agosto

Inumet prevé una jornada con cielo cubierto y precipitaciones en las distintas regiones del país

12 de agosto de 2026 21:00 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este jueves 13 de agosto una jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones en todo Uruguay, con temperaturas bajas y rachas de viento que podrán alcanzar los 40 km/h en varias zonas.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 6 °C y la máxima de 11 °C. Durante la mañana estará cubierto y habrá probabilidad de precipitaciones, con viento del sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo entre nuboso y cubierto, también con probables precipitaciones. Los vientos serán del sureste y este de entre 10 y 30 km/h.

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Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas estarán entre los 3 °C y 13 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y neblinas. El viento soplará del sureste a entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche estará cubierto, con precipitaciones y neblinas. Se esperan vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 5 °C y una máxima de 12 °C.

Durante la mañana estará cubierto y se registrarán precipitaciones escasas, con viento del sureste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará entre nuboso y cubierto, con precipitaciones. Los vientos serán del sureste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 7 °C y una máxima de 14 °C.

Inumet prevé para la mañana cielo cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche se mantendrá el cielo cubierto, con precipitaciones y neblinas. El viento soplará del sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h y podrá registrar rachas de hasta 40 km/h.

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