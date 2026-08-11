Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 12 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 12 de agosto una jornada marcada por el cielo cubierto, las bajas temperaturas y las precipitaciones en distintas zonas del país.
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 11 °C. Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con heladas agrometeorológicas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche, Inumet prevé cielo cubierto y precipitaciones escasas, además de bajas temperaturas. Los vientos soplarán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Cómo estará el tiempo en el este
En el este del país, las temperaturas se ubicarán entre los 2 °C y los 13 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con bajas temperaturas, heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche estará cubierto y se esperan precipitaciones, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Lluvias durante toda la jornada en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C, con precipitaciones tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.
El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas serán bajas. En la mañana, los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche se mantendrán las precipitaciones y el viento soplará del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.
Precipitaciones y rachas de hasta 50 km/h en el norte
El norte del país tendrá las temperaturas más altas de las cuatro zonas, con una mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C.
Inumet prevé una mañana cubierta y con precipitaciones, acompañada por vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y la noche se mantendrán el cielo cubierto y las lluvias, y además se esperan neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.