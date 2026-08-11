Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 12 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 12 de agosto una jornada marcada por el cielo cubierto, las bajas temperaturas y las precipitaciones en distintas zonas del país .

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura mínima será de 4 °C y la máxima alcanzará los 11 °C . Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con heladas agrometeorológicas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé cielo cubierto y precipitaciones escasas , además de bajas temperaturas. Los vientos soplarán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 11 de agosto

El Niño alcanzará un intensidad "muy fuerte" entre octubre y diciembre y tendrá mayor impacto en el norte del país, según Inumet

En el este del país , las temperaturas se ubicarán entre los 2 °C y los 13 °C .

La mañana estará nubosa y cubierta, con bajas temperaturas, heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche estará cubierto y se esperan precipitaciones, con vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Lluvias durante toda la jornada en el oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 4 °C y una máxima de 12 °C, con precipitaciones tanto durante la mañana como en la tarde y la noche.

El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas serán bajas. En la mañana, los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche se mantendrán las precipitaciones y el viento soplará del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Precipitaciones y rachas de hasta 50 km/h en el norte

El norte del país tendrá las temperaturas más altas de las cuatro zonas, con una mínima de 7 °C y una máxima de 13 °C.

Inumet prevé una mañana cubierta y con precipitaciones, acompañada por vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche se mantendrán el cielo cubierto y las lluvias, y además se esperan neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.