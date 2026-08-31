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La reacción de Gonzalo Carneiro luego del triunfo de Nacional en el Campeón del Siglo y en medio de rumores sobre un posible pase a Peñarol

Tras el triunfo clásico tricolor, el atacante compartió imágenes del partido

31 de agosto de 2026 9:59 hs
Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Gonzalo Carneiro, hoy exjugador de Nacional tras desvincularse del club luego de no ser tenido en cuenta para el segundo semestre del año, se manifestó en sus redes sociales luego del triunfo tricolor ante Peñarol en el clásico jugado en el Campeón del Siglo.

Tras el partido, apenas finalizado, el atacante compartió tres imágenes en su cuenta de Instagram.

La primera fue de la cuenta oficial de Nacional con el resultado del triunfo y la foto del festejo del gol de Francisco Calvo junto a Sebastián Coates.

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

La segunda fue una foto de Luis Mejía, uno de sus más cercanos en el plantel tricolor, llegando al Campeón del Siglo.

Se cayó el pase de Gonzalo Carneiro a Banfield por una razón bastante peculiar

El abrazo de Mejía y Ricardo Vairo, la euforia de Zuculini y el agite en el vestuario: así fue el festejo express de Nacional en el Campeón del Siglo tras ganarle a Peñarol

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Y la tercera fue un fotomontaje de Gastón Martirena, quien llegó días atrás al club y debutó en el clásico, con su reconocida imagen haciendo el gesto de dormir y con la camiseta tricolor.

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Una de las imágenes que subió Gonzalo Carneiro tras el triunfo de Nacional ante Peñarol en el Campeón del Siglo

En medio de rumores

Con esa reacción, Carneiro celebró el triunfo tricolor y de sus excompañeros ante Peñarol.

Su publicación fue luego de quedar libre y en medio de los rumores que volvieron a aparecer sobre una posible llegada a los carboneros, lo que, según su posteo, parece no estar en sus planes.

El delantero celebró el triunfo en el Campeón del Siglo, donde él supo marcar un gol en el 2-2 de la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 que los tricolores fueron campeones.

Gonzalo Carneiro de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

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