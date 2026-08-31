Partido Independiente propone al resto de la coalición votar bajo un lema único en las elecciones de 2029

El Partido Independiente propone al resto de los partidos de la Coalición Republicana , los partidos Nacional y Colorado , votar bajo un lema único en las elecciones de 2029.

El líder del Partido Independiente Pablo Mieres resaltó que este camino tiene "ventajas desde el punto de vista de la ingeniería electoral en términos de transformar los votos en cargos" . Según el exministro de Trabajo del gobierno de Luis Lacalle Pou, los resultados "son muy diferentes cuando vas con lema único que cuando vas con lemas separados".

" El Frente Amplio se ha beneficiado de tener un lema único desde hace muchísimo tiempo . El planteo nuestro desde el Partido Independiente es levantar esa bandera, la de un lema único que no afecta las identidades ", dijo Mieres entrevistado por Telemundo de Canal 12.

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En las pasadas elecciones nacionales de 2024 , estos partidos compitieron en lemas separados y luego apoyaron al candidato más votado de la coalición en el balotaje de noviembre, en ese caso fue el nacionalista Álvaro Delgado , quien perdió contra el hoy presidente Yamandú Orsi.

Sobre la propuesta, Mieres afirmó que cada partido seguirá teniendo sus "autoridades, organización y estructuras", pero en un mismo lema para "votar de una manera de acumular ya en la primera vuelta".

"Valoramos mucho la coordinación parlamentaria que se ha logrado entre los tres partidos de la coalición", agregó el exministro. En julio, los legisladores de estos partidos anunciaron que no votarían en general el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento.

Más allá de la coordinación parlamentaria, Mieres expresó que a su parecer llegó a la hora de "instalar la coordinación política".

Lema único: 2024 nunca más

Llegó el tiempo de que los partidos y agrupaciones de valores republicanos votemos bajo el mismo lema. Cada uno con su historia, sus colores, sus principios y sus candidatos.

Todos juntos, como en noviembre de 2019, pero con un lema común, con un… https://t.co/5hJS65338Y — Gerardo Sotelo (@Cybertario) August 31, 2026

El diputado Gerardo Sotelo, único legislador del Partido Independiente, ratificó los dichos de su líder político. "Llegó el tiempo de que los partidos y agrupaciones de valores republicanos votemos bajo el mismo lema. Cada uno con su historia, sus colores, sus principios y sus candidatos", escribió el representante en sus redes sociales.

"Todos juntos, como en noviembre de 2019, pero con un lema común, con un programa, una fórmula presidencial y múltiples listas al Parlamento de cada partido. No es contra los frenteamplistas (la mayoría de los cuales comparte nuestros valores), sino contra el populismo y el desprecio por la ley de los cachorros de Chávez", sentenció Sotelo.