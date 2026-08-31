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El abrazo de Mejía y Ricardo Vairo, la euforia de Zuculini y el agite en el vestuario: así fue el festejo express de Nacional en el Campeón del Siglo tras ganarle a Peñarol

Tras el triunfo de Nacional ante Peñarol, los jugadores tricolores tuvieron un breve pero intenso festejo antes de dejar el Campeón del Siglo

31 de agosto de 2026 10:40 hs

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Nacional tuvo un eufórico y breve festejo este domingo de visitante en el Campeón del Siglo luego del triunfo clásico ante Peñarol por 1-0 por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Debido al protocolo de seguridad, la delegación tricolor tenía 15 minutos para dejar el estadio carbonero, por lo que la celebración en el campo de juego fue rápida, como también en los pasillos y en el vestuario.

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Tras finalizar el partido, hubo festejos en la cancha con abrazos y dedicatorias al resto de la delegación que estaba en uno de los palcos.

Luego, la alegría siguió en el pasillo rumbo al vestuario tricolor, donde se pudo ver al presidente Ricardo Vairo dándole un emotivo abrazo al golero Luis Mejía.

Diego Polenta reapareció en las redes tras el triunfo clásico de Nacional a Peñarol y le dedicó unas palabras a Sebastián Coates

La reacción de Gonzalo Carneiro luego del triunfo de Nacional en el Campeón del Siglo y en medio de rumores sobre un posible pase a Peñarol

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Luego, fueron llegando el resto de los jugadores y hubo más abrazos y también muchos gritos.

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El costarricense Francisco Calvo mostró el escudo a la cámara de las redes de Nacional y el argentino Bruno Zuculini, que entró en el segundo tiempo, llegó sin su camiseta al grito de “¡dale!”.

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

La celebración continuó luego dentro del vestuario, con los futbolistas arriba de la mesa y de las sillas, y con el cántico de “un minuto de silencio” al que también se sumó el presidente Vairo.

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

El festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Además, hubo una selfie con todo el plantel que estuvo a cargo de Maxi Gómez.

Maxi Gómez y la selfie del triunfo en el vestuario del Campeón del Siglo

Maxi Gómez y la selfie del triunfo en el vestuario del Campeón del Siglo

Rápidamente, siguiendo el protocolo, y sin ducharse, los jugadores se subieron al ómnibus y siguieron con los festejos rumbo a la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde el festejo fue más íntimo, ya con la presencia de allegados y familiares.

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