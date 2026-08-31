Lo que se sabe de la lesión de Maximiliano Gómez, quien tuvo que salir con molestias en su rodilla en el clásico que Nacional le ganó a Peñarol en el Campeón del Siglo

El gran triunfo de Nacional ante Peñarol en el clásico de este domingo en el Campeón del Siglo, por 1-0, dejó como trago amargo en los tricolores la lesión de Maximiliano Gómez , su principal figura y uno de los capitanes del equipo.

A los 14 minutos el atacante sanducero tuvo que dejar el campo de juego por molestias en su rodilla, luego de mostrar síntomas de dolor e intentar continuar, lo que no pudo lograr.

Su golpe se dio al disputar una pelota aérea con el zaguero carbonero Lucas Ferreyra , en la que ambos cayeron al piso, con el defensor golpeando al atacante sin intención.

El DT Daniel Carreño tuvo que sustituir a su figura y en su lugar ingresó Maximiliano Silvera , en su vuelta al estadio carbonero, quien realizó un gran partido con mucha entrega y sacrificio.

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Gómez, por su parte, se fue con mucha bronca al banco de suplentes, donde dejó ver su malestar por el problema en su rodilla y por tener que haber dejado el equipo en el partido más importante.

Lo que dijo Daniel Carreño sobre Maximiliano Gómez

El domingo a la noche en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, Carreño habló de la lesión de Maxi Gómez y de lo que le habían comentado la sanidad del club tras las primeras evaluaciones al delantero en la enfermería del complejo deportivo.

“Hablé con los médicos por otros aspectos y me dijeron que no hablemos de Maxi hasta que los resultados lo digan. El primer mensaje en la camilla es no es tan grave como lo que podíamos pensar. Pero vamos a darnos un tiempo así no comunicamos mal al hincha cuál es el diagnóstico”, dijo a AUF TV.

Daniel Carreño en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Vamos a tratar de recuperar a Maxi Gómez lo más rápido posible porque es el líder que tenemos dentro de la cancha”, agregó Carreño.

Día de estudios a Maxi Gómez

Tras el partido, las primeras versiones que se manejaron en la sanidad tricolor fue que el delantero sufrió un esguince de rodilla.

De esa forma, sin estudios clínicos y a primera impresión, quedaría descartada una lesión de mayor magnitud como podría ser una rotura de ligamentos.

Para tener mayor certeza, este lunes, ya con la inflamación más baja, el atacante será sometido a distintos chequeos para saber con mayor exactitud qué padece el delantero en su rodilla.