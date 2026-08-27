Delgado dijo que conferencia del Frente Amplio que apuntó a Lacalle Pou fue un "punto de inflexión" y que pasó "todos los límites"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , consideró que el Frente Amplio cruzó "todos los límites" con la conferencia de prensa que realizaron sus legisladores la semana pasada en relación al caso Cardama , en la que responsabilizaron políticamente a Luis Lacalle Pou por no "defender" al Estado uruguayo.

"Creo que era más buscar la foto que otra cosa, y me parece que convalidar eso, en un momento donde habían pasado todos los límites , con insulto, con agravio, con descalificaciones de ese nivel, no era una buena idea", explicó Delgado en entrevista con VTV Noticias.

Delgado pidió al presidente Yamandú Orsi que postergara una reunión que había convocado con los líderes de todos los partidos —Frente Amplio, Partido Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto— luego de la conferencia de la bancada de diputados frenteamplistas. La reunión había sido fijada para este jueves, pero se postergó ante el planteo de Delgado.

"Lo llamé (a Orsi) y le dije con mucha honestidad: el lunes pasó algo que fue un punto de inflexión difícil de comprender e inaceptable que es [que] en la conferencia de prensa del Frente Amplio le apuntaron directamente a Lacalle Pou ", afirmó.

Delgado también distinguió entre las críticas políticas, que forman parte de la disputa partidaria, y lo que consideró un exceso en las acusaciones contra el exmandatario: "Ahora, uno le puede pegar políticamente, es parte de la regla de juego (...) Uno puede pensar: las encuestas generan algún tipo de ruido, la desaprobación del gobierno que sigue cayendo, el nivel de aprobación de Luis", señaló.

El encuentro previsto tenía como objetivo discutir la posición internacional de Uruguay de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque Delgado cuestionó el verdadero objetivo: "Creo que no estaba el clima en el Partido Nacional para ir a una reunión que tampoco tenía mucho sentido, porque no sabían mucho cuál era el objetivo", afirmó.

Consultado sobre si el hecho de que las críticas a Lacalle Pou hubieran surgido del Frente Amplio y no directamente de Orsi podía justificar mantener el encuentro, Delgado rechazó esa separación.

"No creo que Orsi sea víctima del Frente Amplio, es más, Orsi es el principal dirigente del Frente Amplio, fue electo por el Frente Amplio. Así que desconexión no debe haber, no debería haber, no sería bueno que hubiera entre el presidente y su bancada", sostuvo.

La convocatoria había surgido a partir de una propuesta del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y tenía como propósito intercambiar posiciones entre los partidos políticos sobre la política exterior uruguaya antes de la participación de Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para setiembre.