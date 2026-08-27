Orsi recordó a Ruben Rada y destacó la cercanía del artista: "Tuve la suerte de tener ese vínculo, de hablar de cualquier cosa"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó a Ruben Rada y destacó su cercanía , tras el fallecimiento del artista el miércoles luego de estar internado durante varios días a causa de una neumonía bilateral.

" Tuve la suerte de tener ese vínculo , de hablar de cualquier cosa, mucho de fútbol también", contó el presidente en rueda de prensa este jueves. Orsi dijo que están todos conmovidos y que concurrirán al velatorio en el Palacio Legislativo , que se desarrollará de manera abierta al público desde las 14:00 hasta las 21:00.

" Era un artista que tenía mucha cercanía . Mucha capacidad de vincularse en una cena, un almuerzo o una reunión", añadió el presidente. Según Orsi, con Rada se podía "sentarse a conversar sobre cosas de la vida" y además recordó que "lo miraba en el escenario y era gigante" .

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Consultado sobre la posibilidad de hacerle un homenaje al músico, el presidente dijo que "por ahora" no está en agenda . "El homenaje se lo va a hacer la gente. No va a ser uno, van a ser muchos. Imagino lo que será el próximo carnaval ", agregó. A su vez, recordó que el gobierno decretó oficialmente un duelo nacional por la muerte del histórico artista.

Esto implica que la bandera de Uruguay permanezca a media asta durante el día del sepelio. Esto aplica para los edificios públicos, incluyendo embajadas en el exterior, cuarteles y bases aéreas. Los organismos públicos, en tanto, no llevarán a cabo actos oficiales durante la jornada. Además, los gastos del sepelio serán pagos por el gobierno, con cargo al Tesoro Nacional.

El presidente afirmó que no le sorprendió la tamborileada que se desarrolló en los barrios Sur y Palermo en homenaje a Rada. "Me imagino lo que va a ser hoy y los próximos días", sentenció el mandatario.

Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto. pic.twitter.com/yOCxpwAoSP — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 26, 2026

Ayer, tras conocerse la muerte de Rada, Orsi había escrito en sus redes sociales: "Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto", expresó.