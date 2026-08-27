"Rada fue el artista más descollante de la historia de este país": el legado de Ruben Rada según algunos de los artistas que colaboraron con él

Durante la emisión del programa, uno de los testimonios más sentidos fue el de Chabela Ramírez, cantante y referente de la cultura afrouruguaya.

"Antes de hablar de lo que nos deja, podríamos hablar de lo que él fue, de lo que él es para la comunidad afro y para la sociedad en general", comenzó Chabela.

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" No quisiera estar triste, por eso de 'cuando yo me muera no quiero llanto ni pena', pero nos deja un sabor dulce porque fue una gran persona en primer lugar que aparte de su legado musical nos dejó su legado humano."

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Por su parte, Fabián "Fata" Delgado, que colaboró musicalmente con Rada, recordó una anécdota de cuando lo invitó a tocar junto a él en el Estadio Centenario.

"Conmigo tuvo una generosidad enorme, siempre fui admirador de él por su música, por su alegría. En el 2001 cuando estaba haciendo plena, le dije que habíamos grabado Las manzanas y le dije que me gustaría invitarlo al Centenario para cantarla con nosotros. Y me dijo cómo no. Canto con la banda de ustedes, elegí el tema que quieras y canto con ustedes. Y así fue, así que el mejor recuerdo de la bondad que tuvo conmigo y con tanta gente, por eso todo el mundo lo quiere."

Sebastián "Cebolla" Cebreiro, integrante de La Vela Puerca, aseguró en tanto que Rada fue un "músico talentoso, genial, creativo y generoso".

"Cualquier cosa que pueda decir para describir a Rada me voy a quedar corto, para intentar representar ese camino inmenso que hizo Ruben en su enorme trayectoria. Todos los que tuvimos el placer de compartir ensayo o escenario con él sabemos lo inmenso de su talento y su creatividad maravillosa, ocurrente y genial. Si tuviera que elegir una canción de su vasta carrera elegiría inmediatamente Quién va a cantar. Creo que resume la idiosincrasia y lo que él ha intentado decir a través de sus canciones."

Fernando Peláez, autor de la biografía de Rada, fue categórico: "Para mí fue el artista más descollante de la historia de este país, artista en sentido amplio".

"Parecía inmortal, porque jamás te imaginabas que iba a decir 'voy a dejar la carrera, voy a abandonar la música, ya no voy a seguir'. Era un proyecto atrás del otro, un disco atrás del otro, y en parte por eso impacta esta pérdida", dijo a La Playlist.

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El músico Gonzalo Moreira, integrante de Canciones para no dormir la siesta, dijo por su lado que "es una pérdida enorme, pero a su vez deja un legado de alegría tan grande que es difícil verlo con tristeza".

"Era un ser humano excepcional, de una bondad y una generosidad impresionante. Y un tipo muy generoso con su obra. Lo que nos deja es enorme. La producción del negro Rada es eterna", agregó.

"En toda fiesta está Rada. Él es el que representa lo bueno que tenemos los uruguayos."