El pueblo uruguayo despide a Ruben Rada: seguí el velatorio en el Palacio Legislativo en vivo

Orsi: "En el escenario era gigante"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este jueves en rueda de prensa a la muerte de Rada, a quien destacó como un artista que "tenía mucha cercanía".

"Era un artista que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse, en una cena, una reunión, poder sentarte a conversar sobre cosas de la vida. Uno lo miraba en el escenario era gigante. Tuve la suerte de tener ese vínculo, de hablar de cualquier cosa, de fútbol sobre todo".

AHORA | HABLA EL PRESIDENTE ORSI: LA MUERTE DE RUBEN RADA"Era un artista que tenía mucha cercanía""Uno lo miraba en el escenario y era gigante""Tuve la suerte de tener un vínculo de hablar de cualquier cosa""El homenaje, que no va a ser uno sino muchos, lo va a hacer… pic.twitter.com/1Mqjw2tDmG — Telemundo (@TelemundoUY) August 27, 2026

Consultado sobre si el Estado uruguayo tiene planeado algún tipo de homenaje, respondió que no, dado que lo "va a hacer la gente".

"No se está pensando en un homenaje. El homenaje se lo va a hacer la gente. Hoy, como Estado, hay un día de duelo oficial y ceremonia de acompañamiento", cerró Orsi.