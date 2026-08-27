Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Viernes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / VIVO

El pueblo uruguayo despide a Ruben Rada: seguí el velatorio en el Palacio Legislativo en vivo

Este jueves se realiza el velatorio al músico uruguayo Ruben Rada en el salón de los Pasos Perdidos, del Palacio Legislativo

27 de agosto 2026 - 14:21hs
El velatorio de Rada será este jueves

El velatorio de Rada será este jueves

Camilo Dos Santos

EN VIVO

El velatorio será abierto al público entre las 14:00 y las 21:00. Fue su familia la que pidió despedir al mítico artista uruguayo en ese salón.

Ingresa público al Salón de los Pasos Perdidos para despedir a Rada

Con las puertas del Palacio Legislativo ya abiertas, el público está ingresando al Salón de los Pasos Perdidos para despedir al histórico artista. En el lugar se encuentran familiares y allegados de Ruben Rada, como autoridades como la vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

Orsi: "En el escenario era gigante"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este jueves en rueda de prensa a la muerte de Rada, a quien destacó como un artista que "tenía mucha cercanía".

"Era un artista que tenía mucha cercanía, mucha capacidad de vincularse, en una cena, una reunión, poder sentarte a conversar sobre cosas de la vida. Uno lo miraba en el escenario era gigante. Tuve la suerte de tener ese vínculo, de hablar de cualquier cosa, de fútbol sobre todo".

Consultado sobre si el Estado uruguayo tiene planeado algún tipo de homenaje, respondió que no, dado que lo "va a hacer la gente".

"No se está pensando en un homenaje. El homenaje se lo va a hacer la gente. Hoy, como Estado, hay un día de duelo oficial y ceremonia de acompañamiento", cerró Orsi.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llegaron a Montevideo para despedir a Rada

La actriz uruguaya Natalia Oreiro y su esposo, el músico y líder de Divididos, Ricardo Mollo, llegaron a Montevideo desde Buenos Aires para despedir a Rada en el Palacio Legislativo.

Al llegar al puerto de Montevideo, la pareja habló con Telenoche y definió a Rada como “un ser muy querido” y “un gran inspirador”.

“Estamos muy conmovidos pero lo queremos recordar con la alegría que se merece, con música, como él quería. Con mucho candombe”, dijo Oreiro.

También está previsto que crucen más figuras de la vecina orilla, como Fito Páez, Dante Spinetta y León Giecco, entre otros.

"Rada fue el artista más descollante de la historia de este país"

La muerte de Ruben Rada provocó un silencio instantáneo en Uruguay, pero duró poco porque lo que siguió fue una explosión de cariño masivo: miles de mensajes, recuerdos y anécdotas del músico atravesaron las redes sociales, los medios internacionales y las plataformas. Y en ese sentido, durante el homenaje especial que este miércoles hizo La Playlist, el programa de streaming de El Observador, fueron varios los actores de la cultura uruguaya que dejaron sus conceptos y pareceres sobre el gran artista uruguayo, que murió este miércoles a los 83 años.

Las mil vidas del genio de la música uruguaya

Era el día de su cumpleaños. La familia y los vecinos del barrio discutían alrededor de esa bendita radio. Un artefacto grande, aparatoso y feo que de momento sólo emitía una estática inquietante. De pronto, el momento del milagro. Alcides Ghiggia enmudeció al Maracaná.

Algunos días antes, Ruben Rada había sacado la cédula de identidad. Un cartoncito que certificaba que el chiquilín había nacido el mismo día, siete años antes, como un amuleto de la suerte de la gloria del fútbol. “Le mostraba mi cédula a la gente en la calle, que era mi cumpleaños, y la gente festejando como loca me daba monedas”. Ese día se llenó los bolsillos de chanchitas y reales.

Ruben Rada en Medio y Medio en 2025

Ruben Rada en Medio y Medio en 2025

Ese niño que soñaba con ser futbolista se convirtió en uno de los músicos más grandes que dio esta tierra. La voz de Ruben Rada se convirtió en un certificado de identidad nacional. Como esa cédula de identidad, en la que con los años se fueron acumulando diferentes nombres: Ruben Rada, Rubenrá, Richie Silver, Zapatito, Adar Nebur, Aros Rada, Negro Rada o solamante, Rada. Todas las personalidades de un genio de la música nacional.

Y un vacío imposible de dimensionar.

Lee el obituario completo de Carla Colman y Nicolás Tabárez en este link.

La primera despedida

Cientos de personas se reunieron en la noche de este miércoles en los barrios Sur y Palermo para homenajear a Rada.

La convocatoria surgió de forma espontánea en redes sociales y rápidamente comenzó a circular de boca en boca. La consigna era encontrarse en la zona de Minas e Isla de Flores con tambores para tocar durante la noche y despedir al músico al ritmo del candombe.

La respuesta fue multitudinaria. Cientos de personas se sumaron a la iniciativa y la concentración llegó a ocupar varias cuadras de los barrios Sur y Palermo, dos lugares estrechamente vinculados a la historia del candombe montevideano.

Qué implica el duelo oficial

El duelo oficial nacional indica que la bandera de Uruguay debe permanecer a media asta durante el día del sepelio.

Esto implica que los edificios públicos, incluyendo embajadas en el exterior, cuarteles y bases aéreas, lucirán la bandera nacional a media asta. Los organismos públicos, en tanto, no llevarán a cabo actos oficiales durante la jornada.

Además, los gastos del sepelio serán pagos por el gobierno, con cargo al Tesoro Nacional.

Orsi decretó duelo oficial por la muerte de Rada

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que el Poder Ejecutivo decretó el duelo oficial para este jueves 27 de agosto tras la muerte del músico Ruben Rada.

Rubén Rada y Yamandú Orsi en la presentación de
Rubén Rada y Yamandú Orsi en la presentación de "Canelones suena bien"

"Mañana (por el jueves) va a ser un día muy particular para todo el Uruguay, duelo oficial, como corresponde", dijo el mandatario en diálogo con Puesta a punto de Teledoce.

El velatorio será abierto al público en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 14:00 y las 21:00. Fue su familia la que pidió despedir al mítico artista uruguayo en ese salón. La resolución que autorizó el uso del espacio destaca que Rada fue “una figura de singular relevancia de la cultura nacional” y resalta su contribución a la música uruguaya, en especial, a la difusión y proyección internacional del candombe.

Orsi sostuvo que la jornada marcará una "señal fuerte de identidad" y buscará que "toda la gente" pueda despedir a Rada.

Las más leídas

Peñarol vs Montevideo City Torque: a qué hora y dónde ver hoy el debut de ambos por la Copa AUF Uruguay

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

El gobierno decretó duelo oficial por la muerte de Ruben Rada, anunció el presidente Orsi: qué implica

Llega Santa Rosa: entra en vigencia el aviso especial de Inumet por lluvias, granizo y tormentas "muy fuertes"

Temas

Ruben Rada velatorio Murió Ruben Rada Palacio Legislativo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos