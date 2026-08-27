El pueblo uruguayo despide a Ruben Rada: seguí el velatorio en el Palacio Legislativo en vivo

Las mil vidas del genio de la música uruguaya
Era el día de su cumpleaños. La familia y los vecinos del barrio discutían alrededor de esa bendita radio. Un artefacto grande, aparatoso y feo que de momento sólo emitía una estática inquietante. De pronto, el momento del milagro. Alcides Ghiggia enmudeció al Maracaná.
Algunos días antes, Ruben Rada había sacado la cédula de identidad. Un cartoncito que certificaba que el chiquilín había nacido el mismo día, siete años antes, como un amuleto de la suerte de la gloria del fútbol. “Le mostraba mi cédula a la gente en la calle, que era mi cumpleaños, y la gente festejando como loca me daba monedas”. Ese día se llenó los bolsillos de chanchitas y reales.
Ruben Rada en Medio y Medio en 2025
Foto por PABLO PORCIUNCULA / AFP
Ese niño que soñaba con ser futbolista se convirtió en uno de los músicos más grandes que dio esta tierra. La voz de Ruben Rada se convirtió en un certificado de identidad nacional. Como esa cédula de identidad, en la que con los años se fueron acumulando diferentes nombres: Ruben Rada, Rubenrá, Richie Silver, Zapatito, Adar Nebur, Aros Rada, Negro Rada o solamante, Rada. Todas las personalidades de un genio de la música nacional.
Y un vacío imposible de dimensionar.
Lee el obituario completo de Carla Colman y Nicolás Tabárez en este link.