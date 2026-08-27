Ministerio de Ambiente suspendió la caza de tres especies de patos

El Ministerio de Ambiente resolvió suspender la autorización para la caza deportiva de tres especies específicas de patos. La medida, que también prohíbe el transporte de estos ejemplares y sus productos, abarca al pato cara blanca ( Dendrocygna viduata), el pato maicero (Anas georgica) y el pato picazo (Netta peposaca), frenando el otorgamiento de nuevos permisos para la temporada 2027 y las siguientes.

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Esta decisión será sostenida "hasta que se demuestre la sustentabilidad de la extracción de sus poblaciones". Según la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, los datos revelaron que tanto la pérdida de hábitats como la propia actividad de caza amenazan a estas aves, por lo que los estudios actuales no garantizan que su caza sea sustentable y sostenible.

En octubre del año pasado, más de cincuenta organizaciones habían solicitado al Ministerio la suspensión "inmediata" de la caza de patos, en especial, para estas tres especies mencionadas anteriormente. En el comunicado también se había cuestionado duramente a la administración de Luis Lacalle Pou por aprobar decretos que, a su juicio, otorgaron mayores facilidades para la caza. La carta, que estaba dirigida al presidente Yamandú Orsi y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, pedía la "inmediata derogación de ambos decretos, retornado la normativa de caza a la situación anterior a mayo de 2022".

La nueva normativa se apoya en antecedentes de protección ambiental y hace referencia a que en el año 2018 también se había suspendido temporalmente la caza de algunas especies de patos para poder realizar los estudios poblacionales necesarios.