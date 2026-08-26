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Ultimátum en el puerto: TCP presentó propuesta final al sindicato para firmar el convenio colectivo

La compañía y el sindicato continúan enfrentados; este miércoles hubo reunión tripartita y Terminal Cuenca del Plata anunció el fin de las negociaciones

26 de agosto de 2026 15:58 hs
Terminal Cuenca del Plata (TCP)

Terminal Cuenca del Plata (TCP)

Diego Battiste

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) informó este miércoles que se realizó una nueva reunión con la compañía en el Ministerio de Trabajo (MTSS). “La empresa comunicó de manera unilateral el fin de la negociación, presentando su última propuesta”, señaló en un comunicado.

El texto expresó que el sindicato realizó un “esfuerzo sin precedentes” para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario. Por ese motivo respaldó la totalidad de los planteos requeridos por la empresa.

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“Sin embargo, nuestro nivel de voluntad compromiso no tuvo reciprocidad. La empresa se negó a abordar los reclamos fundamentales de los trabajadores: la estabilidad laboral y la regularización de las categorías adeudadas”, indicó.

Sobre aspectos salariales expuso que el personal de la terminal no percibe un incremento por encima de los mínimos fijados por los Consejos de Salarios desde hace más de 20 años.

La compañía confirmó a El Observador que presentó la última propuesta con el objetivo de firmar el nuevo convenio colectivo.

Algunas de las mejoras presentadas por TCP fueron el pago de una partida extraordinaria de $ 27.500 en el mes de la firma del acuerdo y un complemento del salario vacacional de $ 20.000.

Luego del comunicado sindical, TCP informó que luego de incorporar nuevas mejoras, la propuesta quedó formulada en términos definitivos, como “resultado de un análisis integral y responsable de los planteos recibidos”.

Igualmente, añadió, se mantiene su disposición a explicar y aclarar todos los aspectos necesarios para facilitar la comprensión y eventual concreción del acuerdo.

“La empresa rechaza las afirmaciones difundidas por el sindicato que no se corresponden con el contenido ni con el desarrollo efectivo de la negociación”, dijo la terminal de contenedores.

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