China mantiene el mayor crecimiento entre las tres grandes economías, mientras Estados Unidos y Europa avanzan a menor ritmo

La economía china continúa creciendo a mayor ritmo que la de Estados Unidos y la Zona Euro . En los últimos cinco años, al segundo trimestre y sin considerar el período de la pandemia, China registró un crecimiento promedio de 4,7% anual, frente a 2,5% de Estados Unidos y 1,5% de Europa, según el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

El orden se mantiene desde hace varios años: China ocupa el primer lugar, seguida por Estados Unidos y, en tercer lugar, la Zona Euro.

En los últimos 12 meses, la economía china creció 4,3%. La tasa de desempleo se ubicó en 5,2%, mientras que la inflación se mantuvo en torno a 1%. El último dato disponible fue de 0,5% anual. La tasa de interés de referencia, en tanto, permanece en 3% desde hace más de un año.

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Sin embargo, algunos indicadores muestran un menor dinamismo. Los índices PMI fueron descendiendo y en julio se ubicaron cerca de los 50 puntos, un nivel que el informe considera de neutralidad. El indicador manufacturero fue de 50,9 puntos, el no manufacturero de 49 y el de servicios de 50,4.

Observatorio de Coyuntura Económica UCU.

Europa mejora sus indicadores

En la Zona Euro, la economía creció 1% en los últimos 12 meses y el desempleo se ubicó en 6,3%. En junio, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de política monetaria en 0,25 puntos, hasta 2,40%. La inflación en los 12 meses a julio fue de 2,9%.

Los indicadores PMI, a diferencia de los de China, se encuentran en una zona positiva y muestran una mejora. En agosto, el manufacturero alcanzó 52,8 puntos, el de servicios 51,7 y el compuesto 52,1.

Estados Unidos: inflación a la baja, pero por encima de la meta

Estados Unidos creció 2,1% en los últimos 12 meses y registró una tasa de desempleo de 4,1% en julio. El informe señala, de todos modos, que los datos de empleo de los últimos meses no fueron buenos.

La tasa de política monetaria permanece estable desde diciembre pasado, cuando la Reserva Federal la redujo a 3,75%.

La inflación estadounidense, que se aceleró por el aumento de los precios de los combustibles asociado a la guerra en Medio Oriente, comenzó a desacelerarse. Aun así, permanece por encima de la meta de 2%.

En los indicadores de inflación subyacente, la tasa minorista se ubicó en 2,5%, la mayorista en 4,2% y el índice PCE, que es el que más observa la Reserva Federal, en 3,3%. Las tres medidas vienen bajando.

Las expectativas de inflación también apuntan a una moderación. Las tasas implícitas en los mercados a cinco y 10 años señalan una inflación esperada de 2,3% tanto para los primeros cinco años como para los cinco siguientes. El informe considera que la situación actual es transitoria.