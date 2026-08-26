"Las investigaciones van a arrojar sus resultados", dijo el presidente del BROU tras robo a sucursal de Pando

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, aseguró que "las investigaciones van a arrojar sus resultados" , en relación al robo millonario de la sucursal del Pando en el que delincuentes robaron más de US$ 420.000 el pasado lunes. García se refirió tanto a las indagaciones que está haciendo el Ministerio del Interior , como a las "investigaciones internas" .

Diez minutos antes de que cerrara el banco, cinco delincuentes se llevaron $ 10.000.000, US$ 70.000 y € 90.000 . Hasta el momento no hay detenidos informados , aunque fuentes policiales señalaron que la investigación avanzó a partir de las imágenes de videovigilancia, las huellas y distintos objetos abandonados por los asaltantes.

La sucursal en cuestión ya está abierta y las autoridades concurrieron hasta el lugar "por un factor humano" y para acompañar a los funcionarios que fueron víctimas de la rapiña. El presidente del banco afirmó que se encuentra en comunicación con el ministro del Interior y también que realizarán "análisis pormenorizado y minucioso". "Si hay cosas para mejorar, las vamos a mejorar de manera inmediata" , agregó García.

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"Mañana el Directorio del banco va a estar recibiendo todos estos informes y analizando en profundidad", dijo el presidente del BROU en rueda de prensa consignada por Teledía (Canal 4).

"El vínculo con el Ministerio del Interior es fundamental para relevar si esto se trata de algunos hechos aislados o eventualmente como sucedió en otras épocas que recordamos, las famosas súper bandas, hace ya varias décadas. Eso es muy importante para nosotros para la actualización de los protocolos", sentenció.

Foto: Inés Guimaraens

El presidente Yamandú Orsi también había sido consultado por el robo millonario. "Cada tanto pasan estas cosas. Nada indica que sean una modalidad", había afirmado.

García también fue consultado por el ladrón que estaba a cara descubierta. Este hombre entró solo y permaneció dentro de la sucursal. La hipótesis que manejan los investigadores es que ese primer ingreso tuvo como objetivo observar cómo estaba la situación dentro del banco y confirmar que estaban dadas las condiciones para ejecutar el plan.

"Entró como un cliente normal. Preguntó dónde tenía que sacar el número como cualquier persona, estuvo 30 segundos adentro del banco y en un minuto entró el resto", contó el presidente del banco. "Los funcionarios no han manifestado que lo conocieran", agregó. "La respuesta de la Policía fue bien rápida. El banco siguió su protocolo y a los tres minutos estaban acá. Todo se activó de la manera que se tiene que activar", según García.

La gerenta general del BROU Mariela Espino aseguró que "todos los protocolos de seguridad se cumplieron". Sobre posibles cambios en estos protocolos, la jerarca afirmó que el equipo de seguridad del banco está "analizando la situación".

Sin embargo, también dijo que "en esta situación lo que se hace es revisar cómo funcionó todo, si se cumplieron con los protocolos que estaban establecidos y si amerita algún tipo de ajustes a eso protocolos".

"El banco tiene sus protocolos de seguridad en lo que es el manejo de efectivo. Obviamente vamos a revisar todo el proceso", añadió la gerente general.