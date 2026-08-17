Adolescentes organizaron una fiesta privada cerca del Campeón del Siglo y fueron rapiñados: los encerraron en un contenedor

Tres adolescentes fueron rapiñados durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de Ruta 102 y Servidumbre durante una fiesta en el complejo deportivo El Encuentro, cerca del Campeón del Siglo.

El evento privado había sido organizado por alumnos de una institución privado de Montevideo, según el relato de uno de los padres que se viralizó en las últimas horas y al que accedió El Observador.

De acuerdo con la información brindada por la Policía , efectivos concurrieron al lugar luego de recibir una comunicación al Servicio de Emergencias. Al arribar, entrevistaron a una adolescente de 15 años y a dos jóvenes de 18 años, que manifestaron que habían sido sorprendidos por dos hombres que circulaban en un auto. Los delincuentes los amenazaron con un arma de fuego y les exigieron sus pertenencias . Según la denuncia, se llevaron tres teléfonos celulares y $500.

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En el audio, en tanto, el padre de uno de los adolescentes alertó a otros padres sobre lo ocurrido y pidió precaución en fiestas realizadas en predios alejados o "descampados" . Según su relato, su hijo se encontraba cerca de las 2:45 de la madrugada, apartado de la carpa principal de la fiesta, conversando junto a otras personas, cuando fueron abordados por individuos que, según dijo, “se hicieron pasar por seguridad”.

Acorde con su versión, durante ese lapso también fueron llevadas hasta el lugar otras dos jóvenes que habían sido víctimas de robo. El padre señaló que una de ellas logró enviar un mensaje a sus amigas antes de ser trasladada al contenedor. Esa comunicación, de acuerdo con su relato, llegó a la organización de la fiesta, que decidió detener la música y alertar a la Policía.

Después del robo, los jóvenes fueron trasladados hacia una zona más alejada del predio y encerrados en un contenedor. “Los metieron adentro de un contenedor que había dentro del predio, pero muy alejado, y ahí estuvieron como una hora amenazándolos para que le dieran las claves, para que no se movieran”, sostuvo el padre.

El caso quedó bajo investigación de la Seccional 18ª de la Jefatura de Zona Operacional III, con las comunicaciones correspondientes al Centro de Comando Unificado.