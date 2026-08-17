Metsul anticipa la llegada de uno de los fríos más intensos del año: cuándo será el peor momento y qué se espera en Uruguay

La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió este lunes que una fuerte masa de aire frío avanzará hacia el sur de Brasil durante los próximos días y podría provocar algunas de las temperaturas más bajas del año , con especial incidencia en Río Grande del Sur y la zona fronteriza con Uruguay .

Según el informe publicado este lunes, el aire frío llegará desde Argentina y Uruguay y alcanzaría su máxima intensidad entre el domingo 23 y el lunes 24 de agosto .

Metsul anticipó un "descenso brusco de la temperatura" y señaló que las mínimas en el sur de Brasil "podrían estar entre las más bajas del año" .

Una masa de aire caliente avanza hacia Uruguay y Metsul advierte por tormentas fuertes: qué días afectarán al país

Metsul advierte por lluvias "extremas" e inundaciones "repentinas" en Uruguay: los departamentos con mayor riesgo

Antes de la llegada del frío más intenso, el jueves 20 se formará una zona de baja presión entre Uruguay y Río Grande del Sur , que hará que el frente semiestacionario presente en la región se transforme en un frente frío.

Tras el pasaje del frente, la baja presión ubicada sobre el océano impulsará el viernes 21 una primera masa de aire frío. Sin embargo, el cambio más importante se produciría durante el fin de semana.

"A finales de semana, especialmente el sábado, habrá una segunda incursión de aire frío, mucho más fuerte y generalizada", indicó Metsul.

Metsul advierte por una posible ola de frío

El ingreso de esta segunda masa de aire frío dará comienzo a un período de varios días con temperaturas mínimas y máximas bajas.

Según Metsul, el episodio "posiblemente caracterice una ola de frío debido a las desviaciones de temperatura previstas durante al menos cuatro días".

La temperatura comenzará a descender con mayor intensidad el sábado 22 y el domingo 23, dos jornadas que, según la agencia, "deberían tener bajas temperaturas durante todo el día, incluso por la tarde con la presencia del sol", especialmente en Río Grande del Sur y Santa Catarina.

"Los datos actuales indican que la máxima intensidad de la masa de aire frío se produciría entre el domingo 23 y el lunes 24, por lo que el inicio de la próxima semana seguirá siendo muy frío", agregó.

Con una atmósfera más seca y vientos más débiles, en ese período se registrarían las temperaturas mínimas más bajas del episodio.

Temperaturas de hasta -6 °C cerca de Uruguay

En Río Grande del Sur, la gran mayoría de las ciudades tendría mínimas de entre 0 °C y 5 °C, pero Metsul prevé que numerosos municipios registren temperaturas bajo cero.

Entre las zonas donde se esperan valores negativos aparecen el sur del estado, la región de Campaña y la frontera con Uruguay, además del Planalto Medio, la Sierra, Campos de Cima da Serra, Alto Uruguay, Alto Yacuí y sectores del noroeste.

"Esto dará lugar a varios días consecutivos con temperaturas bajo cero", señaló Metsul.

En las áreas de mayor altitud de Río Grande del Sur, particularmente en la Sierra del Sudeste y Campos de Cima da Serra, las simulaciones analizadas este lunes indican que los termómetros podrían caer hasta -5 °C o -6 °C a comienzos de la próxima semana.

En la meseta sur de Santa Catarina, las temperaturas podrían ser todavía inferiores, con registros de entre -5 °C y -7 °C.

En Porto Alegre, las madrugadas comprendidas entre el domingo 23 y el martes 25 podrían presentar mínimas de 5 °C a 7 °C, aunque en el sur de la ciudad y algunos puntos de la región metropolitana podrían bajar hasta 1 °C o 3 °C.