Ignacio Ruglio dijo que con la venta de Brian Barboza a Toluca, Peñarol saldará las cuotas que faltan por el pase de Leonardo Fernández

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio afirmó que el aurinegro negocia al defensor Brian Barboza a Toluca con la intención de terminar de pagar el pase de Leonardo Fernández, el fichaje más caro en la historia del club y también del fútbol uruguayo.

Barboza, zaguero en formativas y lateral derecho en 11 partidos en la Primera de Peñarol esta temporada, no jugó el domingo contra Central Español porque el club entró en la fase final de la negociación con Toluca para cerrar su venta .

"No está nunca hecho hasta que se firma", dijo el domingo Ruglio en conferencia de prensa.

"Hicimos la compra más grande de la historia del fútbol uruguayo con Leo Fernández y ahora con esta venta a Toluca estaríamos terminando de pagar a Leo un año y medio antes de lo acordado. Eso va a posicionar a Peñarol internacionalmente" , expresó.

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El 3 de enero de 2025, tras una temporada 2024 espectacular con Peñarol, cedido a préstamo, en la que fue campeón uruguayo y mejor jugador para la encuesta Fútbolx100, los aurinegros compraron el 80% de la ficha de Fernández en US$ 7 millones.

Al ser una oferta mayor a US$ 6,5 millones, Peñarol descontó un 10% en la compra y el precio final terminó siendo de US$ 6.300.000.

Tal como informó Referí, el pago del pase de Fernández se pactó en cinco cuotas.

La primera se pagó en enero de 2025 y la segunda, con atraso, en enero de 2025.

La tercera cuota venció el 31 de julio, pero Ruglio acordó con la dirigencia de Toluca pagarla el 30 de agosto.

La cuarta cuota vence el 31 de diciembre de este año y la quinta y última, que es la de menor monto, el 31 de julio de 2027.

Según el consejero de la oposición Evaristo González, Ruglio no iba a pagar ninguna de las dos cuotas que vencen este año e iba a dejar para pagarle las tres cuotas restantes a la nueva directiva que asumirá a fin de año.

Por ahora, Ruglio logró con Toluca una extensión del plazo de la tercera cuota para fines de este mes.

Con el negocio con Toluca, sin embargo, puede dejar liquidada la deuda un año antes de que venza la misma.

Peñarol pretende venderle a Barboza a Toluca por US$ 4 millones por el 100% de la ficha.

Los aurinegros se quedarán, como mínimo, con una plusvalía del 10% del jugador.

Eso significa que para el caso de que Toluca venda en el futuro a Barboza por un monto mayor a US$ 4 millones, Peñarol se quedará con el 10% de la diferencia del monto de las ventas. Por ejemplo, si Toluca lo vende en US$ 7 millones, los aurinegros se quedarán con el 10% de la diferencia de los montos de las ventas (US$ 3 millones), es decir con US$ 300 mil.

Peñarol negoció, vía Zoom esta mañana, el incremento de esa plusvalía en función de posibles ventas, con determinados montos prefijados, para que la plusvalía pueda ser de 15% y llegar a un máximo de 20%.

Además, el jugador se quedará en Peñarol como mínimo hasta diciembre.

Lo que aún no fue informado al consejo directivo, y se espera que se haga este martes, es si Peñarol deberá igualmente pagar las cuotas que quedan por Fernández e ir recibiendo los pagos por Barboza o al tratarse de los mismos clubes se hace una especie de permuta por el cual quedan saldadas las deudas de ambas partes con el intercambio.

Este lunes, en Fuera de Juego que se emite por Carve Deportiva AM1010, Ruglio agregó que piensa hacer una conferencia de prensa para anunciar la venta de Barboza y la cancelación de la deuda de Fernández, para el caso de que el negocio se cierre.

"Es para dimensionar lo que está pasando. Peñarol hizo la compra más grande de la historia del fútbol uruguayo a pagar en dos años y medio y la termina pagando a un año y medio. Hasta las cuotas del próximo gobierno van a a quedar pagadas. El mensaje para el exterior es que hay un club en Uruguay que logró una solidez económica que le permite que Peñarol sea opción para jugadores importantes del mercado, eso lo tenemos que explotar. El mensaje es gigantesco, un año antes terminamos de pagar a la ficha más cara con dos ventas de dos laterales", expresó.

Ahí Ruglio metió en el paquete a Juan Rodríguez, quien fue vendido a Cagliari en agosto de 2025, en una operación pagadera en cuotas de € 4 millones.

Según Evaristo González, el pago de esas cuotas ya fue descontado en operaciones bancarias. Según su versión, Ruglio se presentó a instituciones bancarias con el crédito a cobrar y se hizo de dineros frescos antes de los plazos previstos, cediendo un porcentaje del dinero a percibir.

"La venta de Juan fue por € 4,5 millones con cinco partidos en Primera y la de Barboza son US$ 4 millones y pico con 10 partidos. Con eso vamos a pagar el pase de Leo. Esto el club lo tiene que destacar para que los mercados en el exterior lo vean", indicó.

Según Evaristo González, Peñarol le debe todavía a Jorge Chijane, agente intermediario de la llegada de Leo Fernández al club, una comisión de US$ 600 mil.