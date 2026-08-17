Ignacio Ruglio y Diego Aguirre blanquearon la lesión de Nahuel Herrera en Peñarol y hablaron de un largo tiempo estimado de recuperación

El defensor de Peñarol Nahuel Herrera se perdió el domingo su primer partido luego de su retorno a las canchas y estará varias semanas de baja por una lesión en el quinto metatarsiano.

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El jugador se lesionó en la práctica del pasado lunes luego de sufrir un pisotón por parte de un compañero.

Se le colocó una bota walker y se anunció que sería baja para el partido del domingo en el que Peñarol derrotó 2-1 a Central Español por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El martes, el presidente Ignacio Ruglio divulgó a dos medios radiales que la lesión de Herrera no revestía gravedad alguna.

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A Carve Deportiva le dijo que apenas tuvo un pisotón y que le quedó inflamado el "costado" del pie.

A El Espectador Deportes le dijo que era un "bolazo" que el impacto haya sido en el dedo meñique y que estuviera lesionado en el quinto metatarsiano, información que era cierta.

Sin embargo, el pasado jueves Referí informó que la lesión de Herrera revestía gravedad y que el jugador no solo se iba a perder el partido contra Central Español sino también el de Deportivo Maldonado en la tercera fecha y el clásico contra Nacional en la cuarta etapa.

En conferencia de prensa posterior al triunfo contra Central Español, Ruglio afirmó que Herrera estará "un mes de baja".

El entrenador Diego Aguirre, por su parte, también blanqueó la situación de Herrera: "Hay cosas menores salvo esa de Nahuel que va a llevar un tiempito y se va a perder los primeros partidos"

El jugador se lesionó el hombro en la primera final de la Liga AUF Uruguaya 2025 contra Nacional.

Entrenó un tiempo lesionado e incluso arrancó la temporada 2026 con algunos minutos: un tiempo en la final de la Supercopa Uruguaya, 58 minutos contra Deportivo Maldonado por la tercera fecha del Torneo Apertura, el clásico entero ante Nacional en el triunfo 1-0 en el Gran Parque Central y 5 minutos contra Danubio, donde salió lesionado.

El 17 de marzo viajó a España para operarse del hombro.

Recién pudo volver el 1° de agosto contra Cerro Largo, por la última fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

Estuvo prácticamente cinco meses afuera de las canchas.

Tras jugaron 61 minutos ante los arachanes y los 90' en la final del Intermedio contra Cerro Largo, volvió a lesionarse y estará más de un mes afuera de las canchas.

Herrera es uno de los activos que tiene Peñarol para vender.

Este año, el club rechazó una oferta de préstamo con opción de compra de Borussia Mönchengladbach.