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Otro episodio de violencia con hinchas en un ómnibus: denuncian que parciales de Peñarol amenazaron a un chofer y lo obligaron a desviar

Ante lo sucedido, ASCOT-COETC resolvió cortar el servicio de la línea 2 desde las 18:30 y retomarlo con los servicios nocturnos

17 de agosto de 2026 7:44 hs
ARCHIVO / Ómnibus de la empresa COETC con las puertas abiertas transportando hinchas.

ARCHIVO / Ómnibus de la empresa COETC con las puertas abiertas transportando hinchas.

Según informó el sindicato en un comunicado emitido este domingo, el episodio ocurrió cuando el conductor del coche 65, que trabajaba en la línea 2, fue abordado por hinchas de Peñarol que, mediante "amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo", lo obligaron a cambiar el recorrido habitual "para llegar con más prontitud a su destino".

Ante lo sucedido, ASCOT-COETC resolvió cortar el servicio de la línea 2 desde las 18:30 y retomarlo con los servicios nocturnos.

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La medida fue adoptada, según explicó el sindicato, "en forma de reclamo" y también para evitar que los trabajadores se encontraran con los involucrados a la salida del partido.

Este domingo Peñarol recibió a Central Español desde las 18:30 en el estadio Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

El reclamo del sindicato al Ministerio del Interior

"Nuevamente un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de fútbol", señaló ASCOT-COETC.

El sindicato reclamó mayores medidas de seguridad para los trabajadores del transporte y anunció que volverá a plantear el tema ante las autoridades.

"ASCOT elevará nuevamente el reclamo al Ministerio del Interior y todos los actores que corresponda para garantizar la seguridad de los trabajadores", indicó.

Según el comunicado, el conductor involucrado en el episodio debió ser atendido debido al estado de nervios en el que quedó tras lo ocurrido.

"Estuvimos en contacto con él, ya se encuentra en su domicilio y está más tranquilo", agregó el sindicato.

Una semana antes, un chofer de UCOT fue secuestrado por hinchas de Cerro

El episodio denunciado por ASCOT-COETC ocurre una semana después de otro incidente protagonizado por hinchas de fútbol que involucró a un trabajador del transporte.

El domingo 9 de agosto, un ómnibus de UCOT y su conductor fueron secuestrados por un grupo identificado como hinchas de Cerro.

Según informó entonces ASCOT-UCOT, unos 50 hinchas subieron a la unidad 306 y uno de ellos amenazó al conductor con un arma de fuego para exigirle que los trasladara hasta el intercambiador José Belloni.

En ese momento viajaban en el ómnibus unos diez pasajeros y no se registraron personas heridas.

Como respuesta a lo ocurrido, el sindicato decretó un paro que se extendió hasta la finalización de una movilización realizada el lunes 10 de agosto.

"Ante la grave situación de seguridad vivida por un compañero, quien fue secuestrado junto con el coche por parciales identificados como hinchas de Cerro, desde el sindicato entendemos que no podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta gravedad", había señalado ASCOT-UCOT.

Los trabajadores reclamaron entonces medidas para garantizar su seguridad y advirtieron: "No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar".

Ahora, tras el episodio denunciado con hinchas de Peñarol, ASCOT volvió a reclamar la intervención del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte.

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