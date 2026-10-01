El clima de octubre será "muy similar" al de setiembre pero noviembre y diciembre serán "más complejos", según meteorólogos

Octubre comienza con un escenario de variabilidad atmosférica en Uruguay, con períodos de estabilidad y temperaturas por encima de lo normal que alternarán con episodios de precipitaciones . Las proyecciones climáticas también muestran una tendencia a que las lluvias se ubiquen por encima del promedio durante los próximos meses, en especial, en el norte del país.

El meteorólogo Mario Bidegain señaló que las proyecciones del modelo NMME (North American Multimodel Ensemble) para el período octubre de 2026-abril de 2027 muestran "anomalías positivas" de lluvias sobre Uruguay, Argentina, Paraguay y el sureste de Brasil.

"Ahora en octubre las lluvias por encima de lo normal nos comienzan a afectar en el norte del país . Para los próximos meses este desvío positivo en las lluvias se extiende al resto del territorio y también al centro de Argentina", explicó Bidegain.

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Por su parte, el meteorólogo José Serra señaló que Uruguay tendrá "alta variabilidad atmosférica", especialmente a partir de la segunda quincena de octubre. Serra ubicó esa posibilidad aproximadamente entre el 12 y el 16 de octubre, aunque remarcó la necesidad de seguir la evolución de la situación.

#Pronóstico climático de #Lluvias para OCT26 a ABR27 sobre Sudamérica, según NMME (NorthAmerican Multimodel Ensamble). Se esperan anomalías positivas al SE #Brasil , #Paraguay , #Argentina y #Uruguay , crecientes próximos meses. Amazonia y Norte SA con fuertes desvíos negativos. pic.twitter.com/YQgOV9NhKC

Para los próximos días, Serra prevé el pasaje de un frente frío que provocará algunas precipitaciones en el sur y lluvias y tormentas en el norte. Después de ese sistema, según explicó, habrá un período de estabilidad.

"Vamos a tener una ventana atmosférica que va a dar lugar a varios días sin lluvias y con temperaturas por encima de la temperatura media normal nacional", sostuvo Serra.

"En octubre, dentro de todo, vamos a tener sí días nubosos, parcialmente nubosos, soleados, asoleados", afirmó. Según explicó, las precipitaciones podrían concentrarse en determinados períodos y luego dar paso nuevamente a condiciones de estabilidad.

El meteorólogo Nubel Cisneros planteó una perspectiva similar para el comienzo de la primavera: "El mes de octubre pinta muy similar a lo que fue el mes de septiembre", afirmó. Cisneros agregó que, según su análisis, "los meses más complejos, más complicados por ahora tienden a ser noviembre y diciembre".

Qué se espera respecto a los ciclones

Uno de los elementos señalados en las proyección regional de Metsul es una posible mayor frecuencia de sistemas de baja presión y ciclones extratropicales. El meteorólogo Serra llamó a interpretar este escenario teniendo en cuenta que se trata de fenómenos habituales durante la primavera.

"Estamos en una estación de transición, la primavera, y es frecuente, es normal, que en esta estación tengamos los ciclones de latitudes medias, también llamados ciclones extratropicales", explicó. Según Serra, algunos de estos sistemas pueden desarrollarse sobre el océano y afectar indirectamente a Uruguay, particularmente en zonas costeras.

"Lo que sí se ven, vamos a ver más frecuentes de ahora en más estas situaciones, pero por el momento de ciclones lo que se está dando es sobre aguas oceánicas, que colateralmente nos afectan por algún viento en zonas costeras del país", señaló.

Las distintas proyecciones coinciden en que la primavera estará marcada por cambios en las condiciones atmosféricas, con alternancia entre períodos estables y otros con precipitaciones. Serra remarcó que la situación debe seguirse "día a día".