Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 1° de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este jueves 1° de octubre una jornada marcada por la nubosidad, precipitaciones escasas y temperaturas frescas en buena parte del país. Las máximas irán desde los 14 °C en Montevideo y el área metropolitana hasta los 20 °C en el norte .

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C .

Durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y neblinas . El viento soplará del suroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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En la tarde y noche continuará nuboso, aunque habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas . El viento seguirá del suroeste, con rachas de hasta 40 km/h, pero irá amainando.

Pronóstico para el este

En el este del país se esperan temperaturas de entre 6 °C y 16 °C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y noche se prevé una disminución de la nubosidad y lluvias escasas, con una mejora gradual. En las zonas costeras, el viento del suroeste podrá alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste y el norte?

En el oeste, la mínima será de 8 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. Inumet espera una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y neblinas. Durante la tarde disminuirá la nubosidad, aunque todavía podrán registrarse algunas lluvias débiles.

El norte tendrá las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. Habrá precipitaciones escasas y aisladas durante la mañana, mientras que hacia la tarde y noche disminuirá la nubosidad y el tiempo irá mejorando.