Portugal eligió a su nuevo número 7 tras la polémica salida de Cristiano Ronaldo, que puede ser sancionado por su Federación

La polémica salida de Cristiano Ronaldo de la delegación de la selección de Portugal, luego de no jugar ningún minuto en la victoria 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League y saber que no iba a tener actividad ante Dinamarca , despertó un revuelo mundial.

El astro portugués se retiró de la concentración de su selección en Copenhague , donde Portugal enfrentará a Dinamarca este jueves, luego de que se confirmara que no iba a disputar ningún minuto en ese duelo.

El futbolista se fue en su jet privado y no dio ninguna explicación en el momento a los medios , pero luego realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que sostuvo que decidió abandonar la concentración tras una conversación con el DT Jorge Jesús , y prometió esclarecer la situación más adelante.

"A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", expresó.

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En medio de la polémica, Portugal deberá recomponerse y enfrentar a Dinamarca este jueves, con el objetivo de buscar su tercera victoria consecutiva en el grupo de la Nations League que comparte con los daneses, Noruega y Gales.

Antes del encuentro, Jorge Jesús debió resolver una situación que también despertaba dudas: el heredero de la 7 de Cristiano. La UEFA no permite dejar vacíos en los números de los planteles, por lo que el entrenador tuvo cambiar el dorsal de uno de sus jugadores para que tome el que dejó vacante el ídolo portugués.

Según indica el portal oficial de la UEFA, el elegido fue Rafael Leao. El extremo de 27 años, que tras siete temporadas en el Milan pasó en el último período de pases al Galatasaray de Turquía, tendrá la responsabilidad de llevar el histórico dorsal de Cristiano ante Dinamarca y Noruega, los últimos dos partidos de Portugal en esta fecha FIFA.

Leao debutó en la selección portuguesa en octubre de 2021, y desde entonces lleva seis goles y ocho asistencias en 50 partidos. Ganó la UEFA Nations League de 2025, y disputó los mundiales de 2022 y 2026.

Cristiano Ronaldo puede ser sancionado por la Federación de Portugal

La salida de Cristiano también puede generarle problemas con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que en su reglamento impone sanciones ante este tipo de actitudes.

El artículo 160 del Reglamento Disciplinario de la FPF abarca la "falta de comparecencia o abandono de la actividad de selecciones", y determina la "suspensión preventiva" de cualquier futbolista que se vaya de una concentración del combinado luso.

Este punto indica que: "Cualquier jugador que, habiendo sido convocado regularmente, abandone injustificadamente o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa de entre 5 y 10 UC" (entre 500 y 1.000 euros).

Hasta el momento, la Federación Portuguesa no tomó ninguna medida sobre la polémica salida de Cristiano, y solo publicó un comunicado en el que confirmó su abandono de la concentración, y marcó que "toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos".