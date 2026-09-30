Polémica con Cristiano Ronaldo por ser suplente en Portugal, no entrenar en cancha y la posibilidad de que deje la selección: "No hay ningún problema", dijo Jorge Jesus

La nueva era de Portugal, ya con 41 años de Cristiano Ronaldo , la leyenda de las leyendas de su selección, empieza agitada. No sólo por la suplencia de CR7 en el último compromiso ante Noruega, el domingo pasado, sino también por el hecho de no disputar ningún minuto, alimentan el debate sobre la vigencia actual del atacante del Al Nassr en el once inicial de Jorge Jesus , el nuevo director técnico del equipo, que lo dirigió previamente en el equipo árabe.

El anterior seleccionador, el español Roberto Martínez, demostró una convicción total en el delantero, después del conflicto que mantuvo en el Mundial 2022 con Fernando Santos a cuenta de su suplencia en la cita de Catar.

Este miércoles se informó que Ronaldo llegó a su tercer día sin entrenar en cancha, lo que fue motivo de consulta en la conferencia de prensa que dio Jorge Jesus en la previa del partido ante Dinamarca de este jueves.

En la comparecencia previa a la sesión de práctica de reconocimiento en el Parken Stadion de Copenhague, Jorge Jesus fue preguntado por un eventual conflicto con Cristiano Ronaldo, que fue suplente sin llegar a jugar en la victoria 2-1 del domingo en Noruega.

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Al término de ese partido en Oslo, CR7 se retiró directamente a los vestuarios, sin unirse a sus compañeros para ir a saludar a los aficionados portugueses presentes en el estadio.

Solo dos preguntas sobre Ronaldo

En una tensa conferencia, el seleccionador de Portugal hizo un especial pedido a los periodistas para que no lo atomizaran con preguntas sobre lo que estaba ocurriendo con CR7.

“Quiero hacer una introducción. Lo más importante es el objetivo que perseguimos en Copenhague”, comenzó. “Se trata de respetar a nuestro rival, jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23. Pueden hacerme las preguntas que quieran sobre cualquiera de ellos. En cuanto a Cristiano Ronaldo, una pregunta es muy poca. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas sobre él. Cristiano no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca”, agregó.

Tras su aclaración, comenzaron las preguntas y la primera fue si Ronaldo se había negado a entrenar.

Cristiano Ronaldo en el banco del Portugal contra Noruega el pasado 27 de setiembre, correspondiente a la Liga de Naciones Foto: EFE

El técnico, que se estrena en Portugal en esta ventana internacional, explicó que tuvo una charla con Cristiano Ronaldo en la que le dijo antes del partido que no iba a ser titular ante Noruega, pero que quizás podía jugar algún minuto.

El DT explicó: “Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él”.

“Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: ‘Si es para jugar, si es para estar en el banco, me quedaré, lo que quiera el entrenador’. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. Pero yo soy un entrenador que va al banco de suplentes pensando que en el minuto 60 sacaré a Carlos Daniel. Así no es como trabajo en el banco. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos primeros partidos, pero si... Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa, y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”, agregó.

"Las reglas son las mismas para todos"

Jorge Jesus también destacó a un periodista el conocimiento que tiene de la estrella portuguesa. “Ahora, déjame decirte. Pasé un año trabajando con Cristiano. No hay ningún problema aquí, hombre. He tenido problemas con muchos jugadores. No querían hacer un drama de algo que no existe. Tenía un plan con Bruno, todo era igual. Esto es para decirte que el estatus es una cosa. Las reglas son las mismas para todos. Ahora bien, el estatus permite al entrenador, basándose en el pasado del jugador, ser cuidadoso con las decisiones antes del partido. Después del partido, es lo mismo”.

“El entrenador tiene que decidir, y siempre decide basándose en el objetivo, que es lo mejor para el equipo, y siempre respeto a los jugadores. Le dije lo mismo a Bruno Fernandes. Después del partido contra Gales, se lesionó, pero conozco a Bruno, trabajó conmigo. Le pregunté: ‘¿Qué te pasa? No eres el Bruno que conozco’. Se sinceró conmigo. Le dije: ‘No vas a jugar el próximo partido. Jugarás el próximo partido en Dinamarca si te recuperas’. Exactamente lo que hice con Cristiano. Bruno jugará en Dinamarca. El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos”, subrayó.

Jorge Jesus también desmintió que Cristiano se negara a entrenar el martes, como habían sugerido varios medios portugueses, y puntualizó que tuvo que realizar ejercicios individuales.

Cristiano Ronaldo Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

El DT continuó con su explicación. “Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores. Él no se negó a entrenar. Francisco Conceição, que estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco João Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana".

"Y Cris hizo trabajo en gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No es Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. De otra selección nacional. Solo si quiere irse y tiene otras ideas. Nadie se niega a entrenar”, aseguró.

Jorge Jesus también negó algún problema porque Cristiano hizo el calentamiento junto a los suplentes en el partido ante Noruega y finalmente no ingresó. “No hubo ningún incidente”, expresó. “Ya expliqué por qué sucedió. Lo explicaré de nuevo. No tengo problema con los incidentes. He tenido muchos a lo largo de mi carrera. Pero no intentes armar un escándalo. Le dije a Cristiano que no iba a jugar estos dos partidos. Pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría y que calentaría. Y entonces no lo puse a jugar. Cualquier jugador, cuando estamos calentando durante 20 o 30 minutos, y luego no entra, nadie está contento con eso. Mucho menos Cristiano. Mucho menos Pelé, Maradona. ¿30 minutos, yo, Pelé o Maradona? Esa es la situación. Los derechos son iguales y como entrenador decidí que no jugaría".

"Me obligaron a hablar con Cristiano sobre un asunto que no existía. Cristiano, en Portugal se habla tanto de que tenemos que hablar, que no entiendo qué está pasando. No había nada de qué hablar. De lo que hablamos fue de lo que dijo en la rueda de prensa. Dijo: ‘Estoy aquí para que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, iré’. El presidente vino, obviamente, tiene que estar aquí con el equipo. Hablando de lo que se comentaba en Portugal, quería saber qué había pasado. Pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema”.

Dudas por si estará ante Dinamarca

Jorge Jesus apuntó igualmente en su conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo iba a entrenar con normalidad el miércoles, pero los periodistas presentes en el lugar constataron que no fue así.

Los fotógrafos sí habían captado imágenes del jugador bajando del ómnibus y entrando en el estadio de Copenhague antes del entrenamiento.

Cristiano Ronaldo en la previa del partido ante Dinamarca Foto: EFE

Algunos medios, entre ellos la televisión pública portuguesa RTP, informaron que el capitán abandonó luego el recinto en solitario.

Según la prensa portuguesa, el avión privado del jugador puso rumbo a Copenhague.

Cristiano Ronaldo se marcha de la concentración con Portugal



Así fue el momento de su salida del estadio pic.twitter.com/efcoAIF4Cz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 30, 2026

Ante los periodistas, Jorge Jesus había avanzado poco antes que el titular en el ataque ante Dinamarca iba a ser Gonçalo Ramos. "Si todo va con normalidad, es Gonçalo el que va a jugar. Si le necesito (a Cristiano Ronaldo), entrará. Si no le necesito, no entrará", zanjó.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo no ha puesto fecha a su retirada, pero dijo hace unas semanas que "probablemente" está ante la última temporada de su carrera.

Fue titular el pasado jueves en la victoria 1-0 sobre Gales en la primera jornada de la Liga de Naciones y debut de Jorge Jesus en el puesto.

CR7 no marcó en ese partido y por lo tanto sigue con 979 goles anotados en su exitosa y larga carrera, a 21 de alcanzar la barrera simbólica de los mil.

Con base en EFE y AFP