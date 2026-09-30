Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol tiene la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido muy especial ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Los carboneros enfrentan a un rival de cuidado y a uno de los que mejor juega en el fútbol uruguayo

30 de septiembre de 2026 15:29 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Llegó el momento de saldar la cuenta pendiente. Este miércoles a partir de la hora 20, el Estadio Centenario albergará el postergado encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura.

El compromiso, que no pudo disputarse el pasado 8 de agosto a raíz de un imprevisto apagón en la red lumínica del Estadio Charrúa, se presenta con una trascendencia absoluta para el desarrollo de la temporada.

Para ambos conjuntos no se trata de tres puntos más.

Los dirigidos por Diego Aguirre buscan una victoria que les permita consolidar su liderazgo en la Tabla Anual y mantenerse firme en la lucha por el Torneo Clausura, mientras que los celestes procuran dar el golpe ante un rival directo para no perderle pisada a la cima del certamen.

Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid de José Mourinho, apura los plazos en su recuperación de la lesión y existe optimismo con un pronto regreso

No se olvidan: la prensa de Liverpool celebra el show goleador de Darwin Núñez con la selección uruguaya de la mano de Diego Forlán ante Corea del Sur

Con ese escenario de máxima exigencia, el técnico carbonero dio a conocer la nómina de futbolistas citados para afrontar el cotejo en el escenario del Parque Batlle.

Lista de convocados de Peñarol

Estos son los futbolistas que convocó Diego Aguirre en Peñarol para el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura:

Arqueros:

  • Sebastián Britos

  • Washington Aguerre

Defensores:

  • Mauricio Lemos

  • Franco Romero

  • Lucas Ferreira

  • Nahuel Herrera

  • Maximiliano Olivera

  • Thiago Espinosa

  • Lucas Hernández

Mediocampistas:

  • Ignacio Alegre

  • Brian Barboza

  • Eric Remedi

  • Nicolás Fernández

  • Tomás Olase

  • Jesús Trindade

  • Javier Cabrera

  • Leonel Jaime

  • Leandro Umpiérrez

  • Franco González

Delanteros:

  • Facundo Batista

  • Matías Arezo

  • Abel Hernández

Aquí se puede ver el posteo de Peñarol:

Las más leídas

La decisión que Peñarol tomó con Leonardo Fernández en el curso de la recuperación de su lesión de rodilla

Javier Feres, quien suspendió Montevideo City Torque vs Peñarol por apagón en el Charrúa, fue designado para hacerlo este miércoles en el Estadio Centenario

El éxito económico de Grupo City con Montevideo City Torque: un negocio millonario en el fútbol uruguayo

Brian Rodríguez abandonó la delegación de la selección uruguaya por un motivo insólito: no puede entrar a India por no tener espacio en su pasaporte

Temas

Peñarol Diego Aguirre Montevideo City Torque Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos