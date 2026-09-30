Peñarol tiene la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido muy especial ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

Llegó el momento de saldar la cuenta pendiente. Este miércoles a partir de la hora 20, el Estadio Centenario albergará el postergado encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura.

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El compromiso, que no pudo disputarse el pasado 8 de agosto a raíz de un imprevisto apagón en la red lumínica del Estadio Charrúa, se presenta con una trascendencia absoluta para el desarrollo de la temporada.

Para ambos conjuntos no se trata de tres puntos más.

Los dirigidos por Diego Aguirre buscan una victoria que les permita consolidar su liderazgo en la Tabla Anual y mantenerse firme en la lucha por el Torneo Clausura, mientras que los celestes procuran dar el golpe ante un rival directo para no perderle pisada a la cima del certamen.

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Con ese escenario de máxima exigencia, el técnico carbonero dio a conocer la nómina de futbolistas citados para afrontar el cotejo en el escenario del Parque Batlle.

Lista de convocados de Peñarol

Estos son los futbolistas que convocó Diego Aguirre en Peñarol para el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura:

Arqueros:

Sebastián Britos

Washington Aguerre

Defensores:

Mauricio Lemos

Franco Romero

Lucas Ferreira

Nahuel Herrera

Maximiliano Olivera

Thiago Espinosa

Lucas Hernández

Mediocampistas:

Ignacio Alegre

Brian Barboza

Eric Remedi

Nicolás Fernández

Tomás Olase

Jesús Trindade

Javier Cabrera

Leonel Jaime

Leandro Umpiérrez

Franco González

Delanteros:

Facundo Batista

Matías Arezo

Abel Hernández

Aquí se puede ver el posteo de Peñarol: