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Javier Feres, quien suspendió Montevideo City Torque vs Peñarol por apagón en el Charrúa, fue designado para hacerlo este miércoles en el Estadio Centenario

El Colegio de Árbitros mantuvo a los mismos jueces que iban a dirigir el partido que nunca se pudo jugar el pasado 8 de agosto por el Torneo Clausura

29 de septiembre de 2026 17:49 hs
Javier Feres&nbsp;

Javier Feres 

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El Colegio de Árbitros mantiene a los mismos jueces que iban a arbitrar el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Charrúa el pasado sábado 8 de agosto y que fue suspendido por un apagón que duró algunos minutos cuando ambos equipos calentaban en la cancha, y se reprogramó para este miércoles a la hora 20 en el Estadio Centenario.

Se trata de uno de los encuentros más esperados del año a nivel local -además de los clásicos- teniendo en cuenta los puntos que habrá en juego para ambos clubes.

Peñarol, al que le quitaron 1 punto por los graves incidentes protagonizados por algunos de sus hinchas tras perder ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del certamen, se juega nada menos que seguir puntero en la Tabla Anual y además, pretende seguir sumando en este Torneo Apertura en el que Montevideo City Torque llega puntero.

Javier Feres será el árbitro de Montevideo City Torque vs Peñarol

El juez Javier Feres fue quien tomó la decisión de suspender el partido entre Montevideo City Torque vs Peñarol el pasado sábado 8 de agosto cuando faltó la luz durante algunos minutos en el Estadio Charrúa, lo que en su momento molestó muchísimo a los carboneros.

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En aquella ocasión, lo acompañaban como asistentes Agustín Berisso y Matías Rodríguez, en tanto que Eduardo Varela iba a ser el cuarto árbitro.

A su vez, en el VAR, los designados para aquel sábado de agosto fueron Daniel Fedorczuk y Andrés Nievas.

Según informó en las últimas horas la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el Colegio de Árbitros no hará ningún cambio.

De esa manera, los mismos jueces que estuvieron en la suspensión del Estadio Charrúa para Montevideo City Torque vs Peñarol, dirigirán este miércoles el trascendente encuentro postergado de la primera fecha del Toreno Clausura en el Estadio Centenario.

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