Montevideo tendrá 65 jardines de lluvia nuevos en la ciudad: qué son y qué resultado busca lograr la intendencia

En 2018 la Intendencia de Montevideo (IM) incorporó los primeros dos jardines de lluvia de la ciudad. El lugar elegido fue el Municipio C, entre las calles Antonio Machado y Guaviyú, en el límite del barrio Jacinto Vera.

En ese momento, los jardines eran una prueba piloto para analizar si ayudaban a filtrar, reducir y retener parte del agua que caía de la lluvia. El experimento fue exitoso: en 2022 se crearon ocho más y, para 2025, el número total llegó a 40. Desde la IM, anunciaron que, solo este año , se sumarán 65 jardines de lluvia al sistema de drenaje de la ciudad .

Su aspecto es similar al de un cantero con vegetación , pero cumplen además una función hidráulica. Están diseñados para recibir el agua que escurre por la calle contra el cordón y retener parte de los contaminantes que son arrastrados por el agua. Luego, el líquido atraviesa el sustrato donde están las plantas y llega a una zona de piedra partida que funciona como espacio de almacenamiento .

Reforma del transporte: gobierno prevé expandir red de ómnibus BRT en 15 años a Ciudad del Plata, Cerro, Progreso y Punta Carretas

IM construirá parques en Capurro y en el hipódromo y refaccionará varias plazas, como la Cagancha y Seregni

Cuando el jardín alcanza su capacidad, el agua excedente puede infiltrarse en el terreno, ingresar a la red de saneamiento o volver hacia la calle para ser captada por una boca de tormenta. De esta manera, el sistema busca demorar y reducir el ingreso de agua al drenaje convencional, en especial, durante la "primera lluvia".

Foto: Intendencia de Montevideo

Según relatan desde la intendencia, las primeras lluvias tienen una contaminación particularmente alta porque se producen luego de un período de días sin llover y "lavan" todas la "impurezas" que se concentran en la vía pública y arrastran "residuos sólidos que encuentre en su camino".

Los jardines permiten retener parte de esos materiales y reducir el volumen de agua que ingresa directamente a la red y, por ende, a los cursos de agua como el Río de la Plata. Además, según la Intendencia, entre sus beneficios también está el favorecer el ciclo hidrológico natural, disminuir la cantidad de agua que llega al sistema de drenaje, mejorar la calidad del agua y aumentar los espacios verdes y la biodiversidad dentro de la trama urbana.

Dónde están los jardines de lluvia en Montevideo

Los primeros dos jardines de lluvia construidos en Montevideo fueron instalados en 2018, en el pasaje Antonio Machado. Posteriormente se incorporó otro en la zona de avenida Dr. Luis Alberto de Herrera y Emilio Raña.

También existen seis estructuras ubicados a lo largo de otros puntos de la avenida Dr. Luis Alberto de Herrera: entre José Mazzini y República del Salvador, y en la zona de Talcahuano y Comodoro Coe.

Más jardines fueron instalados en las inmediaciones del Hotel Carrasco, en Carlos Federico Sáez y Costa Rica, y cerca del shopping Tres Cruces, en las proximidades del cruce de bulevar Artigas y Salvador Ferrer Serra.

Foto: Intendencia de Montevideo

Además, en el marco de las obras del tanque de amortiguación de avenida Ramón Anador se incorporaron cinco estructuras más.

Fuente: Intendencia de Montevideo

65 nuevos jardines en 2026

La expansión del sistema continuará este año. En el marco del Plan de Saneamiento Urbano VI, la Intendencia prevé construir 65 nuevos jardines de lluvia distribuidos entre los distintos municipios de Montevideo.

Las obras de infraestructura verde ya presentan distintos grados de avance. Entre los puntos incluidos se encuentran Del Pino y avenida Carlos María Ramírez; Vicente Yáñez Pinzón y Carlos María Ramírez; Carlos María Ramírez y A. Muñoz; Patriotas y Bayona; avenida Agraciada y Manuel Antonio Artigas; Francisco Urdaneta y avenida Agraciada; Uruguayana y Manuel Antonio Artigas; Rambla Costanera Felipe Carapé y Reyes; y avenida Burgues y Pablo Ehrlich.

Foto: Intendencia de Montevideo

El plan también incorpora otras soluciones de drenaje sostenible, como un sistema de biorretención en el cantero central de avenida Ricaldoni y pavimento permeable mediante sistemas de green block en el sector de estacionamientos de la calle Michigan.