IM construirá parques en Capurro y en el hipódromo y refaccionará varias plazas, como la Cagancha y Seregni

El intendente de Montevideo Mario Bergara anunció este miércoles en la tarde una serie de obras que incluyen la creación de nuevos espacios públicos y la refacción de plazas y parques.

La IM prevé crear algunos espacios de cero, como en la zona de la bahía de Capurro . Allí, frente al Parque Capurro, Bergara anunció la instalación “de un lugar para hacer eventos como el que está frente al Club de Golf, en Punta Carretas” .

“Pretendemos generar un parque contra la costa, un lugar donde hoy básicamente no hay nada útil. Va a permitir fortalecer la relación de Montevideo con toda esa área de Capurro, asociada también a los accesos al departamento. Habrá lugares para la recreación y un lugar para hacer eventos masivos ”, dijo.

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Otro lugar que se creará es el “Parque Hipódromo”, ubicado en el hipódromo de Maroñas, sobre la Avenida Belloni, en coordinación con los ministerios de Economía y Educación y el privado que gestiona el recinto.

“Implica la preservación del área arbolada, pero también un nuevo parque con recorridos definidos a partir de nueva infraestructura y ornamento urbano”, dijo Bergara, mientras mostraba las imágenes de los renders, que incluyen un caballo gigante que funciona como juego infantil.

Render del "Parque Hipódromo" Intendencia de Montevideo

En el municipio CH, por otra parte, se prevé construir un “paseo lineal sobre el borde de la costa”, a la altura de Punta Brava, en Punta Carretas, con juegos para niños y espacios verdes.

Render del Parque Lineal Punta Brava Intendencia de Montevideo

En el actual Parque Mauá, en la Ciudad Vieja, se continuará con la segunda etapa de obras, que actualmente implica la pintura de las paredes exteriores. Bergara informó que se refaccionarán las carboneras para poder desarrollar actividades culturales y se instalarán locales gastronómicos.

“Creemos que en el próximo tiempo vamos a pegar un buen salto en el aprovechamiento de ese espacio privilegiado que tiene Montevideo”, estimó el intendente.

Render de la zona de las carboneras en el Parque Mauá Intendencia de Montevideo

En la presentación no se manejó montos ni plazos, pero sí se detalló que el dinero de las obras saldrá —entre otros puntos— del presupuesto de la comuna y de los préstamos extrapresupuestales que aprobó la Junta Departamental meses atrás.

Refacciones en parques y plazas

En primera instancia, Bergara se refirió a dos “parques históricos” de Montevideo: el Parque Rodó y el Prado. En el primero de ellos se renovará el callejón que da hacia Bulevar Artigas y se intervendrá el pabellón ubicado frente al lago. Además de renovar la iluminación y las áreas verdes, se conformará un anfiteatro frente al lago para eventos culturales.

Render del proyecto del Parque Rodó Intendencia de Montevideo

En el Prado, por su parte, se renovará el rosedal —entre otras cosas con la incorporación de nuevas especies de rosas antiguas— y se recuperará el edificio del vivero León Rivero para su reapertura. En la zona de parque también se instalarán nueva iluminación y juegos infantiles, entre otras obras.

Render de juegos infantiles en el Prado Intendencia de Montevideo

En cuanto a las plazas céntricas de la capital, se esperan cambios en la mayoría a raíz de la reforma del sistema de transporte metropolitano, que tendrá paradas en varias de ellas.

La única que será “reconvertida”, en términos del intendente, será la Libertad (Cagancha). Según los renders, tendrá cambios en el suelo, más espacio peatonal y nuevos espacios verdes. También se renovará el Pasaje Mártires estudiantiles, ubicado junto a la Universidad de la República.

Render de las reformas en la Plaza Cagancha Intendencia de Montevideo

En la Plaza Seregni se instalarán un área deportiva, una pista de pumptruck para bicicletas y nuevos juegos infantiles. Por ejemplo, en las imágenes presentadas por la comuna se ven grandes toboganes.

Render de la Plaza Seregni Intendencia de Montevideo

En cuanto a la plaza Casavalle, Bergara explicó: “La IM se siente muy orgullosa de esta plaza, pero requiere una adaptación que implica nuevos juegos para niños y niñas, que implica infraestructura y estética, como una pérgola para el control del sol en verano. También el aumento y la mejora en los cerramientos de las canchas, la iluminación y la incorporación de equipamiento, mesas, bancos y espacios verdes”.

Render de la Plaza Casavalle Intendencia de Montevideo

En el Parque de los Fogones, en el municipio G, la IM prevé instalar “nueva caminería y un curso de agua” en una “zona que hoy tiene una parte de yuyos”. También se instalarán parrilleros y gradas en la cancha.